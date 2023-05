Stadt Kempten widerspricht TSV Kottern in Rasen-Posse: „Wir haben das Fachpersonal“

Stadt weist Kotterner Kritik an der Sperre des Rasenspielfelds in der Abt Arena zurück und vermisst Wertschätzung der Fußballer gegenüber der Stadtgärtnerei.

15.05.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Die Kritik des TSV Kottern an der Stadt, das Rasenspielfeld zum Bayernliga-Heimspiel am vergangenen Freitag gegen Ismaning gesperrt zu haben, obwohl der Platz angeblich bespielbar gewesen wäre, weist die Verwaltung vehement zurück. Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann, dem die Stadtgärtnerei unterstellt ist, hat die Platzsperre auf Anfrage unserer Zeitung erneut verteidigt – und wirft dem TSV Kottern diesbezüglich schlechte Umgangsformen und fehlende Wertschätzung vor. „Jetzt auf allen Ebenen gegen uns zu wettern und so zu tun, als würde sich die Stadt gegen den TSV Kottern stellen, finde ich keinen Stil, den wir sonst mit den Sportvereinen so pflegen“, sagt Wiedemann.

