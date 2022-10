"Stockcheck" - der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung ist da

Hintergründe, Einblicke und Gesprächspartner rund um die Eishockeyvereine im Allgäu ab jetzt in "Stockcheck" - der neue Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung.

14.10.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Herzlich willkommen zu "Stockcheck" - dem neuen Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Ab sofort beleuchten Daniel Halder und Manuel Weis jede zweite Woche die aktuellsten Entwicklungen bei den Allgäuer Eishockeyvereinen.

Wer startet durch? Wieso läuft es gerade nicht? Welche Gerüchte gibt es? Welcher Trainer wackelt und wer ist der AZ-Held der Woche? In "Stockcheck - dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung" gibt es Hintergründe, Analysen und Interviews zu den Allgäuer Eishockeyvereinen. Was macht der ESV Kaufbeuren in der DEL2? Wie läuft's beim EV Füssen und dem ECDC Memmingen in der Oberliga? Was machen die Bayernligisten ESC Kempten und ESV Buchloe oder die Clubs aus Sonthofen und Pfronten. Und: Wir werfen regelmäßig einen Blick auf die vielen erfolgreichen Allgäuerinnen im Fraueneishockey.

"Stockcheck" - der Eishockey-Podcast mit Themen, die die Eishockeyfans im Allgäu bewegen

In "Stockcheck" kommen Spieler, Trainer, Fans und Insider zu Wort. In jeder Folge sprechen wir mit einem Experten aus der Eishockeyszene und liefern spannende Einblicke.

Den Auftakt in der "Stockcheck"-Pilot-Folge machen diese Themen: