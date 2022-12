Die nächsten Allgäuer Langlauf-Talente stehen in den Startlöchern

Die Langlauf-Serie für Allgäuer Nachwuchssportler findet seit zehn Jahren statt. Auftakt ist am 3. Januar 2023 in Hindelang.

28.12.2022 | Stand: 16:01 Uhr

jeder fängt mal klein an. Das gilt auch für die Langlauf-Talente im Allgäu. Lange bevor es für einige von ihnen im Wettkampf um schnelle Zeiten geht, sammeln die jungen Sportler aus der Region schon erste Erfahrungen bei Nachwuchsprojekten wie der Talentiade.

Diese wurde vor zehn Jahren von Herbert John und Dieter Haug vom Allgäuer Skiverband (ASV) ins Leben gerufen und entwickelte sich seitdem zu einem festen Bestandteil des Langlauf-Winters. Annähernd 10.000 Kinder und Jugendliche haben sich seit Beginn der Sparkassen-Talentiade auf den schmalen Brettern versucht. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, wieviel Übung oder Talent die jungen Talente auf der Loipe mitbringen.

„Ich wünsche nicht viel Erfolg, sondern viel Spaß“, betonte Alfred Blank, damaliger zweiter Vorsitzender des Skiclubs Oberstaufen, vor der ersten Station der damals noch Krumbach-Talentiade genannten Serie. „Spiel, Spaß und Koordination stehen im Mittelpunkt“, erklärte Blank. Der frühere ASV-Langlauftrainer Bernie Haag sagt: „Was Kinder in diesem Alter im Bereich Motorik lernen, können sie später einsetzen, wenn sie längere Distanzen laufen“.

Spaß steht bei der Talentiade im Vordergrund

Auch heute noch sind die Organisatoren bestrebt, eine „nordische Wintersport-Veranstaltung mit Spaßgarantie“ anzubieten. An einen Sportwettbewerb erinnern höchstens die Startnummern auf den Laufjacken der jungen Teilnehmer. Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche teilnehmen können, wurden auch diesen Winter mehrere Vereine aus dem Ober-, Ost- und Westallgäu als Veranstalter gewonnen. Los geht es am Montag, 2. Januar, um 17 Uhr in Hindelang. Der eigentlich geplante Auftakt in Oberstaufen fiel vor zwei Wochen wegen Schneemangels aus, der Nachholtermin steht noch nicht fest. „Wir haben eine kleine Runde von 300 bis 400 Metern präpariert. Die Loipe an der Hornbahn ist außerdem beleuchtet“, sagt Manfred Berktold, der Vorsitzende des SV Hindelang.

Gleichzeitig nehmen der ASV und der veranstaltende Verein die Grundschulen vor Ort mit ins Boot und bieten den Klassen an, im Rahmen des Sportunterrichts den Parcours mit Skating-und Langlaufspuren, Schanzen, Slalomtoren sowie verschiedenen Hindernissen zu nutzen. Als Helfer stehen Übungsleiter und Sportlehrer zur Seite.

Termine der Talentiade 2022/2023

2. Januar 2023 SV Hindelang

15. Januar SK Nesselwang

21. Januar SC Burgberg

4. Februar SC Sonthofen

12. Februar SC Oberstdorf offen SC Oberstaufen



Geiger-Langlauf-Cup findet ebenfalls wieder statt

Anders als bei der Sparkassen-Talentiade wird beim Geiger-Langlauf-Cup die Leistung gewertet. Aufgeteilt in Klassen (U8 bis U18) und unterschiedlichen Streckenlängen sowie einem Nordic-Cross-Geländeparcours gilt es, vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Dazu kommt, dass beim Rennen in der klassischen Technik in den Klassen (U8-U12) nur Ski mit mechanischer Steighilfe (Schuppenski oder Ski mit Fellstreifen) erlaubt sind. Bei den älteren Jahrgängen darf gewachst werden – mit der Einschränkung, dass der Einsatz von Pulver- und Speedwachsen verboten ist.

Um auch älteren Langläufern Gelegenheit zu geben, sich im Wettkampf zu messen, finden in den Altersklassen U20, den Jahrgängen 21 bis 40 und Ü41-Rennen im Rahmenprogramm statt. (dh)

Termine des Geiger-Langlauf-Cups