Telemark-Weltcup am Oberjoch startet bei traumhaften Bedingungen

Am Oberjoch findet das Telemark-Weltcup-Finale statt. Beim Auftakt am Donnerstag war ein Sonthofer bester Deutscher.

16.03.2023 | Stand: 16:38 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen begann am Donnerstag am Grenzwies in Oberjoch das diesjährige Weltcup-Finale der Telemarker. Beim Classic-Wettbewerb, bei dem 29 Riesenslalom-Tore, ein Sprung, eine Steilkurve und eine Skatingpassage zu bewältigen waren, siegte der Norweger Trym Nygaard Loeken vor dem Weltcup-Gesamtführenden Bastien Dayer ( Schweiz) sowie Theo Sillon (Frankreich). Bester Deutscher wurde Thomas Orlovius vom SC Sonthofen (Bild) auf Rang 13, Leo Müller vom WSV Unterjoch kam auf Rang 16.

Schwedin und Norweger siegen beim Telemark-Weltcup am Oberjoch

Bei den Frauen hat sich die Schweizerin Martina Wyss mit ihrem Sieg nicht nur die kleine Kristallkugel im Classic gesichert, sondern ist ihrer Landsfrau Amelie Wenger-Raymond bis auf zehn Punkte im Gesamt-Weltcup auf die Pelle gerückt. Neva Lucia Willmann aus Scheidegg landete hinter Kathrin Reischmann (Neu-Ulm) als Zweitbeste Deutsche auf Rang 14. Am Freitag geht’s weiter mit den Sprints: Um 9.30 Uhr bzw. 10 Uhr starten die ersten Durchgänge der Frauen und Männer, ab 12.30/13 Uhr fallen in den zweiten Läufen dann die Entscheidungen.

Weltcup-Event am Oberjoch stand auf der Kippe

Die Aufbereitung der Piste war zuvor eine Herkulesaufgabe für die Mitarbeiter der Bergbahnen in Bad Hindelang/Oberjoch und die vielen freiwilligen Helfer. Sintflutartige Regenfälle in der Nacht auf Dienstag ließen den Telemark-Weltcup kurzfristig auf der Kippe stehen. Doch schon wenige Stunden später konnte Organisationschef Chris Leicht den Daumen nach oben recken. „Natürlich ist der Schnee zusammengefallen, aber es wurden zum Glück so viel Schneedepots angelegt, dass wir den Weltcup sicher durchführen können.“ Leichter Schneefall in der Nacht auf Mittwoch und ein kurzfristiger Temperatursturz halfen bei der Präparierung der Piste.

An den Start gehen insgesamt 65 Telemarkerinnen und Telemarker aus 15 Nationen.