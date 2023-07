Eine Partie endet dramatisch mit 15:14 - So lief die zweite Runde im Allgäuer Toto-Pokal

Zum Teil überraschende und kuriose Resultate lieferte die zweite Runde im Allgäuer Toto-Pokal. Alle Ergebnisse im Überblick.

Wegen des Saisonbeginns an diesem Wochenende traten die Bezirksligisten nicht in Bestbesetzung an und kassierten prompt bei den Außenseitern aus der Kreisliga empfindliche Niederlagen. So gab’s für die SpVgg Kaufbeuren im Stadtderby bei der BSK Olympia Neugablonz eine 1:4-Schlappe, noch deftiger traf es den TSV Ottobeuren beim 1:6 bei Türk Sport Kempten. Das Kreisliga-Nachbar-Duell zwischen Ronsberg und Haldenwang ging mit 4:3 nach Elfmeterschießen an die Heimelf.

Das verrückteste Ergebnis gab es im A-Klassen-Duell zwischen dem SV Kempten Halde/Oberwang und dem SV Cambodunum. Nach 90 Minuten stand’s 4:4. Danach mussten 21 Elfmeter geschossen werden, bis die „Cambonesen“ mit 15:14 als Sieger feststanden. Die Partie vom TSV Kirchheim gegen Pokal-Titelverteidiger SV Egg an der Günz wurde auf Freitagabend verlegt.

Die Ergebnisse der 2. Runde im Toto-Pokal Allgäu

Kreisliga gg. Bezirksliga

Neugablonz – SpVgg Kaufbeuren 4:1

Türk Sport Kempten – Ottobeuren 6:1

Mauerstetten – Thalhofen 0:4

Kreisliga gg. Kreisliga

SC Ronsberg – TV Haldenwang n. E. 4:3

Kreisklasse gg. Kreisliga

Altusried/Krugzell – Weitnau n. E. 6:5

SV Steinheim – SV Ost Memmingen 1:10

BSC Wolfertschwenden – FC Vikt. Buxheim n. E. 6:7

Kreisklasse gg. Kreisklasse

SV Dickenreishausen – SV Lachen 2:1

SG Jengen/Waal – SV Bidingen 3:2

TSV Pfronten – Bertoldshofen/Sulzschneid 6:1

SG Blaichach/Burgberg – TSV Oberstaufen 1:3

FC Blonhofen – FC Buchloe 1:3

A-Klasse gg. Kreisklasse

Auerbach/Stetten – Unterrieden 1:2

SG Oy/Nesselwang – SSV Wertach 1:3

Buching/Trau. – Türk Gücü Füssen 5:2

SV Heiligkreuz – TSV Heising 1:4

Benningen/Memmingerb. II – Wald 2:0

BSC Memmingen – TV Woringen 1:2

SV Bedernau – SV Schöneberg 0:1

Schlingen – Kirchdorf/Rammingen 4:1

SpVgg Baisweil-Lauchdorf – SV Pforzen 3:2

Ruderatshofen – SV Eggenthal 1:3

A-Klasse gg. A-Klasse

SV Rieden a. F. – TSV Roßhaupten 3:4

SV Kempten Halde/Oberwang – SV Camb. Kempten n. E. 14:15

B-Klasse gg. B-Klasse

TSV Markt Wald – SG Ettringen II/Langerringen IV n. E. 5:6

