Sonderlob für „Schneemanager“ bei der Tour de Ski in Oberstdorf - Kritik aus Skandinavien

04.01.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Alles schon dagewesen... Erfolge von skandinavischen Langläuferinnen und Langläufern ebenso wie Schneearmut im Januar.

Tobias Angerer, der mittlerweile 45-jährige Traunsteiner, der 2006 und 2007 als letzter Deutscher den Gesamtweltcup gewann und als bislang einziger DSV-Langläufer auch bei einem Heim-Weltcup in Oberstdorf ganz oben auf dem Treppchen stand, erinnert sich genau: „Zur Tour-de-Ski-Premiere 2007 war hier in Oberstdorf auch alles grün“, sagt Angerer, der am Mittwoch Stadionsprecher Jens Zimmermann als Experte unterstützte – und den 2500 Zuschauern so manche Insider-Information weitergab.

Angerer war begeistert von den Doppel-Triumphen von Johannes Hoesflot Klaebo aus Norwegen („Wahnsinn, wie klug der sich so ein Rennen einteilt“) und Frida Karlsson („In Sachen Renntaktik ein absolutes Vorbild“). Als DSV-Vizepräsident sah er das Abschneiden der deutschen Langläufer durchaus positiv. „So weit weg sind wir nicht von der absoluten Weltspitze.“

Unermüdliche Loipenpflege Deutlich mehr Lob als die DSV-Sportler bekamen die Organisatoren. „Alle sind sehr zufrieden“, bestätigt Lucia Joas (31 Jahre, geborene Anger), die zum dritten Mal im Ried als Wettkampf-Chefin fungiert hat und das Lob weitergibt an ihren Schwiegervater Fidel Joas. Der 61-Jährige habe als Ressortleiter Sport zusammen mit den Walzenfahrern und vielen Loipenpflegern dafür gesorgt, dass „alle faire und sichere Bedingungen hatten.“ Die beiden Joas sind stolz auf die vielen Freiwilligen, die in den letzten Wochen täglich von sechs Uhr in der Früh bis spätabends um elf die 3,3-Kilometer-Strecke vor Regen und hohen Temperaturen geschützt haben.

Parallelen zur Tour de France: der Schwarzwälder Zeichner Thomas Zipfel karikiert den Frühlings-Weltcup der Langläufer in Oberstdorf. Bild: Thomas Zipfel

TV-Legende fordert mehr Staffel- und Mixedwettbewerbe Jens-Jörg Rieck, der sich mit dem Satz „Ja hast du denn die Pfanne heiß“ beim Olympia-Triumph von Victoria Carl und Katharina Hennig in Peking zur lebenden Reporter-Legende gemacht hat, sieht den deutschen Langlauf weiter im Aufwind. „Peter Schlickenrieder hat denen schon noch mal einen Extra-Kick gegeben.“ Der 59-jährige, gebürtige Brandenburger, hat für die ARD (zum Teil live) kommentiert, was beim Einzelstart am Dienstag eine „eher mühselige Geschichte“ war. Rieck wünscht sich für seine Zuschauer und die Fans vor Ort im Langlauf mehr Staffel- und Mixed-Formate: „Da passiert einfach deutlich mehr.“

Skandinavier wähnen sich im „Zentrum des Klimawandels“ Kritik an Oberstdorf als Tour-de-Ski-Etappenort kam aus dem schnee- und kälteverwöhnten Skandinavien. Der viermalige Weltmeister Emil Iversen aus Norwegen meinte, es wirke so, als sei Oberstdorf das Zentrum des Klimawandels. „Ich denke, man muss Orte finden, die schneesicherer sind. Es ist hier im Januar so heiß, dass man es kaum glauben kann.“ Spöttisches kam auch aus Schweden. Beim Fernsehsender SVT war die Rede von „Mallorca-Hitze“. „Leider ist das gerade die Realität mit dem Klima“, sagte Schwedens Nationalmannschaftsmanager Anders Byström. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Oberstdorf ab 2024 vorerst keine Tour-de-Ski-Station mehr sein wird.

