Warum die Tour de Ski in Oberstdorf trotz Schneearmut stattfindet

Nach Frühlingstemperaturen geht in Oberstdorf die Tour de Ski über die Bühne. Die einen finden das vertretbar, andere halten solche Events für unverantwortlich.

02.01.2023 | Stand: 19:16 Uhr

Die TV-Bilder von der Vierschanzentournee wirkten auf den neutralen Wintersport-Beobachter schon etwas befremdlich. Sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch-Partenkirchen standen die Fans teilweise in T-Shirts an der Schanze. Aufsprunghügel und Auslauf wurden mit Maschinenschnee bedeckt – inmitten von grasgrüner Landschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.