Krämpfe und extreme Blasen - So erlebte das Allgäuer Sieger-Duo „die wahnsinnige Woche“ beim Transalpine-Run

Tanja Löwenhagen und Tobias Abt triumphieren nach sieben Tagen Strapazen beim Transalpine-Run. Dabei war das Rennen für sie beinahe schon nach Tag eins vorbei.

19.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Im Ziel gab es diesen Moment unbändigen Jubels, in dem sich die Last der vergangenen Woche plötzlich in Luft auflöst. Nach 28:08:13 Stunden, sieben Etappen und etlichen Höhen und Tiefen ließen Tanja Löwengagen und Tobias Abt ihren Emotionen freien Lauf. Huckepack trug Abt seine strahlende Laufpartnerin über die Ziellinie und schrie dabei seine Freude mit einem lang gezogenen „Jaaaaaaaa“ heraus.

