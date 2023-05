Transfer-Kracher beim VfB Durach: Ein Trio kommt vom 1. FC Sonthofen

Zur neuen Saison verstärkt ein Trio des 1. FC Sonthofen den Fußball-Landesligisten VfB Durach. Um wen es sich handelt und was hinter dem Dreifachwechsel steckt.

11.05.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Dem VfB Durach ist ein richtiger Coup gelungen. Drei Spieler vom Landesliga-Konkurrenten 1. FC Sonthofen stoßen in der kommenden Saison zu den Durachern. Die Euphorie der Verantwortlichen war auch beim eigens anberaumten Pressetermin am Offino-Stadion spürbar. Als "Glücksgriff" bezeichnet Peter Dietrich, der Vorsitzende des VfB Durach, die Verpflichtung von Patrick Littig, Gregor Mürkl und Manuel Schäffler. Das Trio zählte in den vergangenen Jahren zu den Stammkräften des 1. FC Sonthofen, der nach der jüngsten 1:4-Niederlage des FC Ehekirchen in Erkheim die Bayernliga-Rückkehr wieder in der eigenen Hand hat.

