Treffen mit alten Bekannten: ESC Kempten erwartet Vorjahresmeister Königsbrunn

Mit dem EHC Königsbrunn kommt am Freitagabend ein Top-Team der Eishockey-Bayernliga nach Kempten. Auch am Sonntag wartet eine schwere Aufgabe auf die Sharks.

24.11.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Knaller-Duell im Kemptener Eisstadion: Der ESC Kempten erwartet am Freitag (19.30 Uhr) mit dem EHC Königsbrunn den Vorjahresmeister der Eishockey-Bayernliga. Somit wartet eine schwere Aufgabe auf die Sharks um Trainer Sven Curmann.

Der frühere ESVK-Keeper Stefan Vajs hütet das Königsbrunn-Tor

Die Gäste aus Königsbrunn haben vergangene Saison souverän den Titel in der Bayernliga eingefahren - die Mannschaft war gespickt mit jungen ehemaligen Profis aus der Kaderschmiede des Augsburger EV oder dem langjährigen Kaufbeurer DEL2-Goalies Stefan Vajs. Nach langen Diskussionen, auch mit dem Verband, wurde dann auf den wirtschaftlich riskanten Aufstieg in die Oberliga Süd verzichtet.

EHC Königsbrunn zählt auch in dieser Saison zu den Favoriten in der Eishockey-Bayernliga

Auch in dieser Spielzeit mischt das Team von Trainer Robert Linke aber wieder vorne mit und zählt zu den Titelfavoriten, auch wenn es gegen die noch ungeschlagenen Erding Gladiators eine denkbar knappe Niederlage setzte. Zuvor musste man sich in der Revanche des letztjährigen Finales bereits auch zuhause dem TEV Miesbach geschlagen geben, womit sich die Königsbrunner aktuell auf dem dritten Tabellenplatz befinden, vier Punkte und zwei Plätze vor den Sharks.

Ein Wiedersehen wird es mit David Blaschta geben, der Torwart wechselte im Sommer von Kempten nach Königsbrunn. Dort hat er bereits sieben Spiele absolviert und steht in mit seiner Fangquote auf Platz zwei hinter seinem Teamkollegen Stefan Vajs.

Am Sonntag steht für den ESC das Auswärtsspiel in Geretsried an

Am Sonntag (17.30 Uhr) ist der ESC Kempten beim ESC Geretsried gefordert. Die Oberbayern gewannen schon gegen die stark eingeschätzten Amberger und zwangen die Top-Teams aus Miesbach und Buchloe in die Overtime und ins Penaltyschießen. Vor der Saison konnten die "River Rats" mit Stefano Rizzo, Alexander Thyroff und Maximilian Hüsken gleich ein komplettes Sturmduo vom TEV Miesbach verpflichten, dazu mit Dominik Gräubig einen Torhüter vom letztjährigen Oberligisten EHC Klostersee. Die Importstellen besetzt man mit dem Tschechen Jakub Rezac in der Verteidigung und dem Kanadier Tyler Wiseman im Sturm. (has)