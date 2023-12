2. Bundesliga oder Regionalliga? So plant der RSC Kempten für 2024

Der RSC verstärkt sich mit einem Kracher für seine zweite Zweitliga-Saison, dafür tritt ein Urgestein zurück. Warum das Frauen-Team auf den Aufstieg verzichtet.

06.12.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Hinter den Triathletinnen und Triathleten des RSC Kempten liegt das wohl herausragendste Jahr der Vereinsgeschichte. Das Männer-Team trumpfte als Aufsteiger in der 2. Bundesliga auf, gewann sogar völlig überraschend einen Wettkampf und beendete die Premierensaison in Liga zwei auf einem starken vierten Platz. Die Frauen stürmten in der Regionalliga mehrfach aufs Podest, belegten am Ende Rang zwei und sicherten sich sogar die Option, ebenfalls in der 2. Liga anzutreten. Inzwischen haben beide Teams die Weichen für kommendes Jahr gestellt – mit unterschiedlichen Herangehensweisen.

