Sensation in der 2. Triathlon-Bundesliga: Aufsteiger RSC Kempten gewinnt völlig überraschend

Die Triathleten des RSC Kempten dominieren das vierte Saisonrennen in Nürnberg. Doch im Ziel erhalten sie eine Zeitstrafe - zu Unrecht wie sich herausaustellt.

14.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Kleine Sensation in der 2. Triathlon-Bundesliga: Aufsteiger RSC Kempten hat überraschend den vierten Saisonwettkampf in Nürnberg gewonnen. Kurz vor dem Start am Sonntagmittag wurde aufgrund der schlechten Wasserqualität entschieden, dass das Team-Rennen als Duathlon ausgetragen wird.

Statt mit dem Schwimmen erfolgte der Start mit einem 1,5 Kilometer langen Staffel-Lauf. Und der RSC legte los wie die Feuerwehr und übernahm prompt die Spitze des Rennens. Anschließend ging es gemeinsam mit drei weiteren Teams aufs Rad, ehe eine 3,2 Kilometer lange Laufrunde zu bewältigen war. Das kam dem laufstarken Kemptener Quartett mit René Höchenberger, Yannic Baier, Finn Sattler und Sebastian Schiele entgegen und sie kamen überraschend als erste Mannschaft ins Ziel.

RSC Kempten bekommt im Ziel einminütige Zeitstrafe aufgebrummt

Doch dort gab es zunächst schlechte Nachrichten: Die RSCler kassierten für einen angeblich nicht ordnungsgemäßen Wechsel von Finn Sattler eine einminütige Zeitstrafe und waren plötzlich nur noch Dritter. Später stellte sich allerdings heraus, dass die Kemptener zu Unrecht bestraft wurden. "Wir sind super happy, damit haben wir wirklich nicht gerechnet - auch wenn uns der Wechsel zum Duathlon sicher entgegengekommen ist", sagt Teamchef Stefan Wachter.

2. Triathlon-Bundesliga: Saisonfinale am 26. August in Viernheim

Nach zwei vierten und einem fünften Platz in den bisherigen Saison-Wettkämpfen war es der erste Podestplatz für den RSC Kempten in der 2. Triathlon-Bundesliga. Am Samstag, 26. August, steht in Viernheim bei Mannheim das Saisonfinale an – ebenfalls ein Teamwettkampf.

Der Kader des RSC Kempten für 2023

Stefan Wachter (Waltenhofen)

Finn Sattler (Kempten)

René Höchenberger (Weingarten)

Yannic Baier (Immenstadt, Regensburg)

Sebastian Schiele (Marktoberdorf)

Tom Hohenadl (Augsburg)

Niclas Bock (Börwang)

Antoine Charretier (Weingarten, Frankreich)

Chris Gawens (Lenzfried)

Fabian Eisenlauer (Sonthofen)

Die Rennen in der zweiten Bundesliga Süd

27. Mai: Freilingen, Rheinland-Pfalz

17. Juni: Rothsee, Mittelfranken

25. Juni: Trebgast, Oberfranken

13. August: Nürnberg

26. August: Viernheim, Hessen

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.