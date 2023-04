Dieser Spieler wechselt vom VfB Durach zum TSV Kottern

Der TSV Kottern erwartet den SV Kirchanschöring. Im Vorfeld wurde bekannt, dass sich der Fußball-Bayernligist mit einem Spieler des VfB Durach verstärkt.

28.04.2023 | Stand: 16:27 Uhr

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Relegationsplatz in der Fußball-Bayernliga steht für den TSV Kottern (3. Platz/53 Punkte) am Wochenende an. Die Mannschaft von Trainer Frank Wiblishauser erwartet am Samstag (14 Uhr) den SV Kirchanschöring (6./51).

