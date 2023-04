2:2 gegen Kirchanschöring: TSV Kottern lässt Punkte im Aufstiegskampf liegen

Die Niederlage des FC Memmingen hätte eine Steilvorlage für den TSV Kottern sein können. Doch die Wiblishauser-Elf holt gegen Kirchanschöring nur einen Punkt.

29.04.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Beide Allgäuer Mannschaften haben im Aufstiegsrennen der Fußball-Bayernliga Punkte liegen lassen. Der FC Memmingen verlor sein Heimspiel am Freitagabend gegen den FC Ismaning mit 0:1. Am Samstag hätte der TSV Kottern gleichziehen können - kam aber zuhause gegen den SV Kirchanschöring nur zu einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.

TSV Kottern bleibt auf Platz drei

Allerdings zeigte die Elf von Trainer Frank Wiblishauser Moral. Die Gäste aus Kirchanschöring lagen nach 16 Minuten mit 2:0 in Führung. Kurios: Beide Treffer fielen durch einen Strafstoß, beide Male verwandelte Luca Schmitzberger. Vor 420 Zuschauern brachte Roland Fichtl den TSV Kottern wieder heran (29. Minute). Für den 29-jährigen Offensivspieler war es der sechste Saisontreffer.

Matthias Jocham trifft zum 2:2-Ausgleich

Auch im zweiten Durchgang waren die Gastgeber das dominantere Team. Die Belohnung kam kurz nach der Halbzeitpause, als Kapitän Matthias Jocham einen Freistoß zum 2:2 verwandelte (47.). Auch danach ergaben sich noch gute Gelegenheiten, aber ein weiterer Treffer fiel nicht.

Mit 54 Punkten steht der TSV Kottern nun zwei Zähler hinter dem FC Memmingen. Punktgleich mit dem TSV ist der FC Ingolstadt II, der am Freitag beim 1:1 in Hallbergmoos einen Punkt holte. Für Kottern geht es am kommenden Freitag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Erlbach weiter.

