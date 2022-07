TSV Kottern: So sehen die personellen Planspiele vor dem Allgäu-Derby gegen Memmingen aus

Mit einer eingespielten Mannschaft geht Fußball-Bayernligist TSV Kottern in das Auftaktspiel gegen den FCM: Welche Optionen sich in der Offensive anbieten.

15.07.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Auf Pokerspielchen kann Matthias Günes mit gutem Gewissen verzichten. Das machte der Trainer der TSV Kottern schon vor einer Woche deutlich, im Vorfeld des Bayernliga-Eröffnungsspiels am Freitagabend (18.30 Uhr) in der Abt-Arena bekräftigte er seine Aussage. „Wir haben das Spiel gegen Homburg am vergangenen Wochenende als Generalprobe bezeichnet – es war klar, dass ich dann auch eine Mannschaft aufstelle, die in dieser Formation auch gegen den FC Memmingen auf dem Platz stehen kann“, sagt der 39-Jährige.

