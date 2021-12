VfB Durach und FC Kempten: Duell auf der Playstation

In der e-Football-Bayernliga gewinnt der VfB Durach gegen den FC Kempten mit 7:1, nachdem das erste Spiel noch mit 4:2 an den FCK ging.

16.12.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Bei den beiden Spielen auf dem Rasen gab es im Landesliga-Duell zwischen dem VfB Durach und dem FC Kempten keinen Sieger. Beide Derbys endeten 2:2. Nun wurde die Remis-Serie durchbrochen – an der Konsole. Sowohl Durach als auch Kempten stellen ein Team in der eFootball-Bayernliga. Gespielt wird die Fußball-Simulation Fifa 22 auf der Playstation 4 oder 5 im 90er-Modus (Mannschaften haben dieselbe Stärke). Im ersten Duell unterlag VfB-Spieler Manuel Methfessel dem Kemptener Medhat Mekhimar mit 2:4, im zweiten Spiel setzte sich Durachs Leon Weber mit 7:1 gegen Manuel Mang durch.

Dieser nahm die Niederlage mit Humor. „Ich weiß, dass ich nicht der beste Spieler bin. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und bringt Abwechslung in der Winterpause“, sagt der 21-Jährige. Zum Team des FC Kempten gehören zudem Ahmed Mekhimar, Niklas Wunsch und Deniz Yilmaz, der aber selber nicht spielt, sondern die Rolle des Teamleiters übernommen hat. Auf Seiten der Duracher mischen neben Methfessel und Weber auch Marcel Eckert, Niklas Eggensperger, Kilian Gehring und Christoph Gruber mit. „Die Idee, sich an einer E-Sports-Liga zu beteiligen, entstand bei uns während des ersten Jahres der Corona-Pandemie“, sagt Methfessel. „Bei allem sportlichen Ehrgeiz steht der Spaßfaktor immer noch im Vordergrund.“ Spannend sei, dass man nie wisse, wer als Gegner wartet.

Auch Bad Grönenbach und Seifriedsberg mischen mit

Das VfB-Team stieg dieses Jahr aus der Landes- in die Bayernliga auf, wo neben dem FCK auch Teams des TV Bad Grönenbach und der DJK Seifriedsberg spielen. Auf die DJK treffen die Duracher als nächstes, absolviert werden die Partien in der Regel zwischen Donnerstag und Freitag. „Die Termine werden nach kurzer Absprache vereinbart. Je nach dem, wann welcher Spieler Zeit hat“, sagt Methfessel. Der FCK trifft auf den TSV Brunnthal aus der Nähe von München. „Das Gute an dieser Bayernliga ist, dass es keine Auswärtsfahrten gibt“, sagt Mang schmunzelnd.

E-Sports: SpVgg Kaufbeuren spielt in der Bayernliga

Im Allgäu gibt es ein weiteres Aushängeschild im eFootball. Die SpVgg Kaufbeuren tritt mit ihren Konsolen-Kickern in der Regionalliga an und liegt dort derzeit auf dem 10. Platz von insgesamt 17 Mannschaften.