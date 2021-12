Bei den Kaufbeurer Jokern spielen gerade viele junge Talente, eines davon ist Maximilian Hops. Wie er die knappe Niederlage gegen Bad Nauheim bewertet.

26.12.2021 | Stand: 18:11 Uhr

Schöne Bescherung: Gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim haben die Buron Joker am Abend vor Weihnachten erstmals in der neuen Eishalle verloren, mit einem 5:4-Sieg in der Overtime, traten die Kurstädter die Rückreise nach Hessen an. Allerdings dürften sich Fans des ESV Kaufbeuren darüber freuen, dass so viele junge Spieler Einsatzzeiten bei den Kaufbeurern bekommen wie selten zuvor.