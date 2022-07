Vier Mal Ja beim ESVK - Joker in Heiratslaune

Viele frisch Verheiratete bei den Buron Jokern. Erst sagte der Trainer Ja, dann an einem Wochenende drei weitere Spieler auf einen Schlag.

30.07.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Für den neuen ESV Kaufbeuren-Trainer Marko Raita war es ein erhofft perfektes Wochenende. Bei ihm läuteten kürzlich die Hochzeitsglocken. Er gab seiner Sanna das Ja-Wort, gefeiert wurde in der finnischen Idylle. Summer House nennen das die Finnen, kleine Behausungen malerisch gelegen am See. „Es war einfach perfekt und hat viel Spaß gemacht“, erinnert sich Raita. Doch die Hochzeitsglocken hatten zuletzt noch deutlich mehr für den ESVK zu tun. Neben Coach Raita heirateten aus dem Kader der Buron Joker auch noch Torwart Daniel Fießinger, Stürmer Joey Lewis und Verteidiger Fabian Koziol – die drei Spieler übrigens alle an einem Wochenende. „Vielleicht haben diese Spieler in unseren ersten Besprechungen etwas falsch verstanden, als wir darüber gesprochen haben, in die gleiche Richtung zu gehen“, sagt Raita lachend.

Trauung in Grünwald: Der neue Torwart des ESV Kaufbeuren, Daniel Fießinger heiratete in München.

Haben es die Spieler ihrem Trainer also nachgemacht? „Kann man so sagen“, meint Fießinger grinsend. Er ließ sich in Grünwald bei München trauen. „Es war wohl ein verrückter Zufall, dass gleich drei ESVK-Spieler an nur einem Wochenende geheiratet haben“, meint die neue Nummer 1 der Kaufbeurer. Kein Problem habe es bei der Aufteilung der Gäste gegeben, schließlich habe jeder seine eigene Familie und engsten Freunde, berichtet der von Red Bull München zum ESVK gewechselte Keeper. Zu den Gästen der Hochzeit von Joey Lewis gehörten unter anderem Philipp Krauß, Alexander Thiel und Markus Schweiger.

Die Berge als Kulisse

Lewis, in der Region Füssen groß geworden, nutzte das malerische Allgäu als Kulisse für diesen besonderen Tag: Er heiratete in Schwangau in der Colomanskirche, Outward Bound am Tegelberg stellte danach die „wunderschöne Location“, die nicht zuletzt einen atemberaubenden Sonnenuntergang während des Brautverziehens zur bieten hatte. Und so fiel auch Lewis’ Fazit kurz und zufrieden aus: „Perfekt“ sei seine Hochzeit gewesen. „Wir hatten schließlich auch bombastisches Wetter“, war Lewis auch nachträglich noch echte Begeisterung anzumerken. Für den 30 Jahre alten Angreifer ging es einige Tage nach dem Ja-Wort in kurze Flitterwochen – eine Art Überraschungstrip, dessen Ziel er zunächst noch gar nicht kannte.

Flitterwoche im Auto

Bei Torwart Fießinger fiel die Reise aus. „Flitterwochen wird es dieses Jahr nicht mehr geben, da die Saison mit der Vorbereitung auf dem Eis schon in Kürze startet“, erklärte der Torwart. Und Trainer Raita? Der wird sich an seine Flitterwochen wohl auch lange zurückerinnern. „Die Flitterwochen haben wir in unserem Auto verbracht. Wir sind von Finnland aus 2200 Kilometer in zweieinhalb Tagen nach Kaufbeuren gefahren.“ Dort erwartet er in Kürze auch die anderen frisch Vermählten. Die Eisvorbereitung der DEL2-Mannschaft für die kommende Saison startet am 15. August.