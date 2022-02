Vinzenz Geiger will die nächste Olympia-Medaille: Spannende Fakten über den Allgäuer Gold-Gewinner

Vinzenz Geiger in der Nordischen Kombination heute bei Olympia. Der Oberstdorfer privat: Familie, Freundin, Eltern - und: Ist er mit Karl Geiger verwandt?

17.02.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Vinzenz Geiger aus Oberstdorf kann bei Olympia in Peking heute seine nächsten Medaille holen. Mit dem Team liegt er vor dem Langlaufen in aussichtsreicher Position. Gelingt den Nordischen Kombiniereren aus Deutschland um Vinzenz Geiger und Eric Frenzel der nächste Coup? In Peking 2022 hatte Geiger bereits den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Der Nordische Kombinierer aus dem Allgäu holte die Gold-Medaille im Einzelwettbewerb. Mit einem sensationellen Schlussspurt überholte Geiger zunächst seinen Teamkollegen Johannes Rydzek und ließ dann auch den favorisierten Österreicher Johannes Lamparter hinter sich.

Der Steckbrief des neuen Olympiasiegers Vinzenz Geiger





Geburtsdatum: 24. Juli 1997

24. Juli 1997 Verein: SC Oberstdorf

Disziplin: Nordische Kombination ( Skispringen , Ski-Langlauf)

Nordische ( , Ski-Langlauf) Größte Erfolge: Olympia-Gold im Einzel in Peking 2022, Olympia-Gold im Team-Wettbewerb 2018 in Pyeongchang , Team-Vizeweltmeister 2019 in Seefeld ( Österreich ), Gesamtweltcup-Zweiter 2020/21, neun Weltcupsiege im Einzel

Olympia-Gold im Einzel in 2022, Olympia-Gold im Team-Wettbewerb 2018 in , Team-Vizeweltmeister 2019 in ( ), Gesamtweltcup-Zweiter 2020/21, neun Weltcupsiege im Einzel Hobbys: Rennradfahren, Sauna, Bergtouren, Schafkopfen

Rennradfahren, Sauna, Bergtouren, Schafkopfen Spitzname: Vinz

Vinz Lieblingsverein: FC Bayern München

Sind Vinzenz Geiger und Karl Geiger verwandt?





Diese Frage stellen sich viele Zuschauer, die sporadisch wie jetzt zu Olympia Wintersport verfolgen. Schließlich kommen doch beide aus Oberstdorf, haben denselben Nachnamen und gehören zu den besten Nordischen Wintersportlern der Welt.

Doch: Vinzenz Geiger ist nicht der Bruder von Karl Geiger. Die beiden Oberstdorfer sind jedoch entfernt verwandt: Sie haben denselben Urgroßvater.

Erfolgreiche Oberstdorfer Wintersportler: Vinzenz Geiger, Katharina Althaus und Karl Geiger (v.l.) hier nach der Nordischen Ski-WM 2021 in ihrem Heimatort. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Vinzenz Geiger: Freundin, Eltern - der Oberstdorfer hütet sein Privatleben

Viel ist über das Privatleben von Kombinierer Vinzenz Geiger nicht bekannt. Der 24-Jährige gibt wenig preis und konzentriert sich voll und ganz auf seine sportlichen Leistungen. Vor dem Start der Weltcupsaison zeigte sich Vinzenz Geiger auf Instagram mit seiner Freundin Lisa Schafroth bei einer Bergtour und im Urlaub.

Vinzenz Geigers Eltern: Mutter Elke & Vater Wilhelm. Willi Geiger ist Vizepräsident beim SC Oberstdorf und Bereichsleiter bei der Firma Geiger in Oberstdorf

Mutter Elke & Vater Wilhelm. Willi Geiger ist Vizepräsident beim SC Oberstdorf und Bereichsleiter bei der Firma Geiger in Geschwister: zwei Schwestern

Vinzenz Geiger auf Instagram und Facebook





Aktuell hat Vinzenz Geiger auf seiner Instagram -Seite 11.100 Follower: https://www.instagram.com/vinzenz_geiger/

auf seiner -Seite 11.100 Follower: Auf Facebook folgen ihm knapp 5.100 Fans: https://www.facebook.com/vinzenz.geiger (bd. Stand 9.2.2022)

folgen ihm knapp 5.100 Fans: Homepage: https://www.vinzenz-geiger.de/

Vinzenz Geigers Karriere in der Nordischen Kombination

Die Nordische Kombination aus Skispringen und Skilanglauf hat Vinzenz Geiger im Alter von 12 Jahren für sich entdeckt. Schon mit Acht sprang der Oberstdorfer zum ersten Mal von einer Skisprungschanze. Als 18-Jähriger debütierte er schließlich 2015 im Weltcup der Kombinierer.

Danach ging es steil bergauf. Der Oberstdorfer hat sich in den vergangenen Jahren im Windschatten von Johannes Rydzek zum besten deutschen Kombinierer entwickelt. Die Krönung: der Olympia-Sieg im Einzel in Peking 2022.