Das nehmen sich die drei Allgäuer Teams in der Volleyball-Bayernliga vor

Mit den Aufsteigern TV Bad Grönenbach und TSV Obergünzburg sowie dem TSV Burgberg schlagen diese Saison gleich drei Allgäuer Frauen-Teams in der Bayernliga auf.

29.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Bayernliga-Volleyballerinnen stehen in den Startlöchern. Für die ersten Teams geht es bereits am Wochenende los. Mit dabei sind in dieser Saison gleich drei Teams aus der Region – zwei davon sind neu. Ein Überblick:

TSV Obergünzburg: 18 Siege in 18 Spielen: Das ist eine Hausnummer. Unangefochten hat der TSV Obergünzburg damit die Meisterschaft in der ersten regulären Saison der Landesliga Südwest nach Corona gewonnen. Das war der Mannschaft auch im Jahr davor gelungen, doch war diese Spielzeit geprägt von Verlegungen, Absagen und Rückzügen. Nun gehen die Frauen unter der Regie des Trainerduos Walter Borst und Julia Obermeier das Abenteuer Bayernliga an. Die Meistermannschaft verlassen hat Franziska Thaller. Hinzugekommen sind Bettina Hirle, Nadine Birk und Sophia-Marie Klingler. Sydney Kiebler, ein Eigengewächs des TSV, ist nach mehrjähriger Pause wieder dabei. Damit ein eingespieltes Team in die neue Liga geht, gab es mehrere Tests gegen Landes- und Drittligisten. Ziel ist es, in der höheren Klasse schnell Fuß zu fassen und einen Mittelfeldplatz zu sichern. Obergünzburg





TSV Burgberg: Nur wenige Spielpunkte trennten die Burgberger Volleyballerinnen am Ende des Relegationsturniers zum Abschluss der vergangenen Saison vom direkten Klassenerhalt. Doch am Ende gelang dem aufstrebenden Landesligisten Bad Grönenbach der Aufstieg in die Bayernliga Süd. Nach der neuen Ligen-Einteilung 2023/24 darf Burgberg trotzdem weiter in der Bayernliga aufschlagen – die vierte Spielzeit in Folge. Das Team um Kapitänin Anna Hilbrand wurde umgebaut. Milena Bauch, Eva Schilf und Katja Hilbrand haben sich aus persönlichen Gründen verabschiedet. Hinzu kommen Lisa Diesel, Hanna Gröbl, Annika Oßwald und Greta Günnewig (zuletzt AllgäuStrom Volleys Sonthofen). Saisonauftakt für Burgberg ist mit dem Heimspiel am 15. Oktober gegen Obergünzburg.



