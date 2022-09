Drei neue Spielerinnen und ein neuer Co-Trainer: Allgäu-Strom Volleys Sonthofen starten in die Saison

Sonthofer Drittliga-Volleyballerinnen starten mit zwei Auswärtsspielen in die Saison. Im Kader gibt es einige neue Gesichter.

16.09.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Zwei Auswärtsspiele stehen für die Allgäu-Strom Volleys Sonthofen zum Saisonauftakt in der Dritten Liga Ost an. Die Mannschaft von Trainerin Vanessa Müller ist am Wochenende in Erfurt (Samstag, 19 Uhr) und Markkleeberg (15 Uhr) gefordert. Der Heimauftakt der Sonthofer Drittliga-Volleyballerinnen steht dann am Samstag, 24. September, gegen Augsburg-Hochzoll an.

Aus der Mannschaft der vergangenen Saison wurden elf Spielerinnen übernommen. Neben Asiye Gürsoy (eigener Nachwuchs) sind Nell Pia Ostwald und Greta Günnewig neu dabei. Ostwald verstärkt das Team im Mittelblock, zuletzt lief die 29-Jährige für Hammelburg auf. Diagonalangreiferin Günnewig war zuletzt Kapitänin beim Drittligisten 1. FC Köln. Zusammen mit Laura Butzlaff, Emma Gröbl, Nora Harner, Vroni Kettenbach, Pati Moser, Alena Pauker, Alina Scherzl, Katharina Schöll, Caro Strobl, Patricia Wendl und Caro Wyklicky bilden sie das Team für die kommende Saison. Mit dem 31-jährigen Michael Höbel – selbst für Regionalligist Türkheim aktiv – gibt es außerdem einen neuen Co-Trainer.

Neue Mannschaften in der Dritten Liga Ost

„Seit langer Zeit haben wir wieder einen vollen Kader. Wir freuen uns richtig, dass es losgeht“, sagt Trainerin Vanessa Müller. Neu in der Liga sind die Neuseenland-Volleys Markkleeberg (Sachsen), der SV Lohhof II, der TSV TB München und der mit einem Sonderspielrecht ausgestattete VC Olympia Dresden II. Bekannt aus der letzten Saison sind die DJK Augsburg-Hochzoll, Dresdner SSV, TSV Ansbach, TSV Eibelstadt, VC DJK München-Ost-Herrsching und Erfurt.