Deutschland trifft bei der WM-Qualifikation auf Liechtenstein. Beim FC Vaduz und Co. läuft vieles anders - und manches sogar besser, erzählen Westallgäuer.

10.11.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Ist es vermessen, den Fußball in Liechtenstein als in jeder Hinsicht „ungewöhnlich“ zu beschreiben? Bei einem Blick auf den Verband des 38 000-Einwohner-Landes kommt man um das Wort wohl nicht herum – und als „absolut speziell“ beschreibt auch Uwe Wegmann den Fußball in Liechtenstein. Der Trainer des FC Wangen hat jahrelang in dem kleinen Land gekickt und trainiert. Er erinnert sich wie der aktuelle Trainer des FC Lindenberg, Frank Trautwein, an eine „tolle Zeit“ zurück.