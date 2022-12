Diese Ziele setzen sich zwei Kaufbeurer Eishockey-Talente bei der U20-WM in Kanada

ESVK-Talente Philipp Bidoul und Leon van der Linde nehmen an der U20-Weltmeisterschaf teil. Was sie von den Duellen gegen die Top-Talente erwarten.

23.12.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Es ist ein großes Abenteuer für den 19-jährigen Verteidiger Philipp Bidoul, geboren in Kempten und seit Jahren Teil der Nachwuchs- und inzwischen auch Profi-Mannschaft des ESV Kaufbeuren. Seit dem 13. Dezember ist er mit der deutschen U20-Nationalmannschaft unterwegs, flog von Frankfurt rüber nach Kanada, wo vom 26. Dezember 2022 bis zum 6. Januar 2023 die 47. U-20-Junioren Eishockey-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Neben Bidoul mischt mit Leon van der Linde ein weiterer ESVK-Verteidiger mit. Die ersten Tage verbrachten die deutschen Talente in Antigonish im Osten Kanadas. Neben einigen Trainingseinheiten hat sich das deutsche Team auch in Testspielen auf das Turnier vorbereitet, dabei gab es einen Sieg gegen die Slowakei (5:0) und eine knappe Niederlage gegen Österreich (3:4 n. V.).

Inzwischen ist das DEB-Team am Spielort, dem rund zwei Autostunden entfernten Halifax, angekommen. Im ersten Spiel trifft die deutschen Auswahl am 27. Dezember auf Schweden. Dabei soll der erste Schritt zum Klassenerhalt gemacht werden. Dieser sei klares Ziel der Mannschaft, sagt Bidoul. Der 19-Jährige will sich „mit den besten Spielern der Welt in meiner Altersklasse messen. Es gibt kein besseres Turnier als diese World Juniors.“ Und vielleicht keinen besseren Ort als das eishockeyverrückte Kanada für die WM? „Ich habe Kanada bis jetzt nur positiv erlebt. Alle sind super nett zu uns. Es ist schön, wenn auch ein bisschen kalt“, sagt Bidoul.

Auch Leon van der Linde nimmt an der U20-WM in Kanada teil. Bild: Mathias Wild

Klar ist auch, dass der 19-Jährige erstmals an Weihnachten nicht daheim bei seiner Familie sein wird. „Ich schreibe jeden Tag mit ihnen, jeden zweiten Tag telefonieren wir. Der Kontakt ist da“, sagt Bidoul, der in dieser Saison in 26 Pflichtspielen für den ESV Kaufbeuren drei Treffer vorbereitet hat. Über das Fest in der Fremde hat sich der Verteidiger unterdessen noch keine allzu großen Gedanken gemacht. „Einen exakten Weihnachtsplan gibt es nicht. Wir werden mit den Jungs und dem kompletten Staff feiern“, sagt Bidoul – und sich vielleicht am 27. Dezember mit drei Punkten beschenken.

Die Vorrundenspiele Deutschlands

27. Dezember, 19.30 Uhr: Deutschland – Schweden

29. Dezember, 0.30 Uhr: Kanada – Deutschland

30. Dezember, 22.30 Uhr: Deutschland – Österreich

31. Dezember, 19.30 Uhr: Tschechien – Deutschland