Fanclub-Vorsitzender kritisiert Öffentlichkeitsarbeit des ESV Kaufbeuren

Am Wochenende trifft der ESVK auf Dresden und Selb. Bei den Jokern gehen die Meinungen von Fans und Verein über sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit auseinander.

23.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

2391 Fans haben in der laufenden DEL 2-Hauptrunde bisher die Spiele des ESV Kaufbeuren im Schnitt verfolgt. Gegenüber der letzten Saison ohne Zugangsbeschränkungen, also 2019/20, ist das ein Minus von rund 240 Karten pro Spiel. Damit gehört der Allgäuer Eishockey-Zweitligist zu den Vereinen, die prozentual mit am wenigsten Einbußen haben. „Wir sind daher sehr zufrieden“, sagt Manager Michael Kreitl.

