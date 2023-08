Michael Mutzel und sein Kurztrip in die Allgäuer Heimat

Am Dienstag spielt der SSV Ulm in der 3. Liga gegen Arminia Bielefeld. Beim Zweitliga-Absteiger hat mit Michael Mutzel ein Unterallgäuer das sportliche Sagen.

21.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die vergangenen Wochen und Monate waren für Michael Mutzel eine emotionale Achterbahnfahrt. Turbulent ging es zu, zeit- und arbeitsintensiv sowieso. Da war das, was vor gut einer Woche passierte, Balsam für die Seele. Einer dieser unvergesslichen und schönen Fußball-Momente, von denen es in letzter Zeit nicht mehr viel gegeben hatte in Mutzels Leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.