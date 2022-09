Wildpoldsried hat heiße Eisen im Feuer

Roman Jakob gewinnt das Rennen um die schwäbische Mountainbike-Meisterschaft. Der SSV Wildpoldsried begrüßt beim Kids-Cup den Bruder eines Weltmeisters.

28.09.2022 | Stand: 14:42 Uhr

Die Dominatoren bei der schwäbischen Mountainbike-Meisterschaft in der Altersklasse U17 kamen aus den Reihen des SSV Wildpoldsried. Roman Jakob und Paul Wintergerst nutzten den Heimvorteil und standen nach dem Rennen rund um das Freizeitgelände der Wildpoldsrieder Wasserlandschaften im Moor gemeinsam auf dem Podest.

Während sich Jakob den ersten Platz in der U17-Altersklasse (15/16 Jahre) sicherte, landete Wintergerst auf Rang zwei. Die Strecke, die die beiden Mountainbike-Talente bewältigten, bot altersgerechte Anforderungen, die in den höheren Klassen aber auch teils unterschätzt wurden. Wer sich als Zuschauer am Hungersberg postierte, konnte nahezu den gesamten Rundkurs mit kurzen knackigen Steigungen, anspruchsvollen Abfahrten und künstlich angelegten Sprüngen einsehen.

Die schwäbische Meisterschaft fand ab der Altersklasse U13 im Rahmen des vierten Laufs zum Allgäuer Alpenwasser MTB Kids Cup statt. Rund 100 junge Sportler, zum Teil auch aus dem benachbarten Baden-Württemberg, gingen am vergangenen Wochenende in Wildpoldsried an den Start. Neben Roman Jakob hatte Veranstalter SSV Wildpoldsried mit dessen Bruder David zudem ein weiteres Eisen im Feuer. Er belegte in der Altersklasse U15 den zweiten Platz.

Den Startschuss zum Rennen der jüngsten Mountainbiker (Altersklasse U7) hatte die Vorsitzende des SSV Wildpoldsried, Tanja Gmeiner, gegeben. Die Bambinis absolvierten ihren Lauf ohne Wettkampfdruck und wurden fleißig von Eltern und Geschwistern angefeuert.

In der U13 gingen die Titel an Lina Baldauf und Timo Heim ( beide SG Simmerberg). Auch die beiden Titel in der U15 gingen an den SG Simmerberg mit Leni Burger und Karl Herzog. Er ist der jüngere Bruder von Emil Herzog, der vergangenen Woche bei der Straßenweltmeisterschaft in Australien den Titel bei den Junioren geholt hatte. Der 17-Jährige begann seine Radsport-Karriere auch mit den Rennen der Kids-Cup-Serie.

Lesen Sie auch

"Das war bisher das Größte" Aus Gestratz zur WM: Benjamin Krüger auf dem Weg zum Mountainbike-Profi

Am 8. Oktober geht es beim TSV Oberammergau weiter in der Rennserie. Das Finale des MTB-Kids-Cup findet am Sonntag, 16. Oktober, in Durach statt. Dort werden dann auch die Gesamtsieger ausgezeichnet. (csc)