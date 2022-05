„Komm’, wir suchen jetzt Weltstars“: Bei der DSV-Einkleidung fühlen Kindergarten-Kinder den Wintersport-Stars auf den Zahn

Kindergarten-Kinder aus Wildpoldsried verfolgen als Nachwuchsreporter die Sommereinkleidung des DSV in Durach. Dabei stellen sie kuriose Fragen.

18.05.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Als ob es bei den Einkleidungen des Deutschen Skiverbandes (DSV) nicht schon genug wuseln würde. Auch in den Hallen von TQ-Systems in Durach-Weidach, einer Firma für Elektronikdienstleistungen und -produkte, die seit zwei Jahren den DSV unterstützt, geht’s zu wie auf einem orientalischen Basar. Wenn die Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland ihre Ausrüstung abholen, in Ruckzuck-Manier in einer dunklen Ecke zum Größenvergleich die eine Hose runter- und die nächste Hose schnell raufziehen, wenn Schuhe, Sonnenbrillen und Müsliriegel vor dem Mitnehmen noch auf optische und geschmackliche Tauglichkeit geprüft werden, und dann ein Dutzend Tragetaschen zum Auto geschleppt werden, ohne an irgendeiner Kasse auch nur einen Cent dafür bezahlen zu müssen, dann hat das was von einer großen Bescherung – Momente voll Wonne im Wonnemonat Mai.

