Zweite Heimpleite für ESC Kempten: Das kritisiert der Trainer

Auch gegen den TEV Miesbach sind Schludrigkeiten im Schlussdrittel verantwortlich für die 4:6-Niederlage. Erstmals äußert der neue Trainer Brad Miller leise Kritik.

23.10.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Natürlich sind die Augen der Fans im Kemptener Eisstadion nicht nur auf die Neuzugänge des ESC gerichtet, sondern auch auf Neu-Trainer Brad Miller. Wie verhält er sich auf der Bank? Welche Impulse gibt er? Ändert er mal die Taktik? Nach drei Test- und drei Bayernliga-Punktspielen hat der 36-jährige US-Amerikaner aber noch wenig Antworten gegeben. Seine Bilanz in der ABW-Arena jedenfalls ist negativ: Vier Niederlagen gab’s. Und nur zwei Siege: einen im Test gegen den Landesligisten ERC Sonthofen und einen bei der Liga-Heimpremiere gegen den Aufsteiger EV Pegnitz. Am Freitag setzte es – knapp eine Woche nach dem dürftigen Auftritt und der 3:7-Schlappe gegen die EA Schongau – die zweite Heimniederlage in Folge. Dem TEV Miesbach unterlag der ESC mit 4:6, und wie gegen Schongau waren erneut Schludrigkeiten im Schlussdrittel verantwortlich dafür, dass die Punkte an den Gast gingen.

