Stars, Snacks und Tiere: Das sind die Werbespots beim Super Bowl

Werbespots gehören zum Spektakel der Super Bowls fast so sehr wie die Halbzeit-Show. Ein Ausblick auf einige Werbeminuten mit Unterhaltungswert.

11.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn am 13. Februar zum 56. Mal der Super Bowl ausgetragen wird, gibt es nicht nur auf dem Spielfeld und zur Halbzeit-Show Stars zu sehen. Die Werbespots bei dem alljährlichen Football-Spektakel sind auch dieses Jahr hochkarätig besetzt. Einige Stars fiebern mit Snacks und Getränken dem Spiel entgegen, andere erleben skurrile Abenteuer, teilweise in mehreren Episoden.

Werbung beim Superbowl 2022: Arnold Schwarzenegger als Zeus

Wie würde Zeus die Rente verbringen? Im Werbespot von BMW langweilt sich der Gott am Pool in Kalifornien so lange, bis seine Frau Hera ihm ein Elektroauto schenkt. Das kann der griechische Gott mit seinen Blitzen laden. Highlight ist aber das Pegasus-Haustier des Götterpaars.

Im Spot von Bud Light Seltzer Hard Soda stehlen Abgesandte aus dem "Land of Loud Flavors" (etwa: "Land des lauten Geschmacks") einige Dosen des Mixgetränks und präsentieren sie ihrem König, gespielt von TV-Gastronom Guy Fieri. Und der ist werbungsgemäß begeistert.

In den Spots zum Super Bowl 2022 wird laut und begeistert gesnackt

Lesen Sie auch

Super Bowl Halbzeit beim Super Bowl LVI: Alle Infos zur Halbzeitshow

Laut getrunken und auch laut gegessen wird zum Spiel der Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals im Werbespot "Road to Super Bowl LVI" von PepsiCo. Der Spot des Snack- und Softdrink-Giganten zeigt eine Riege US-amerikanischer Football-Legenden auf ihrem verrückten Roadtrip zum Super Bowl LVI.

Bilderstrecke

15 kuriose Fakten über den Super Bowl 2022

1 von 15 Der Super Bowl 2022 steht vor der Tür. Millionen von Amerikanern schauen jedes Jahr dabei zu, wie zwei Football-Teams um den Sieg spielen. Doch nicht nur das Sport-Event an sich ist spannend, sondern auch das, was sich während des Super Bowls in den amerikanischen Wohnzimmern abspielt. Die Bildergalerie zeigt 13 kuriose Fakten rund um den Super Bowl. Das Foto zeigt das SoFi-Stadium der Los Angeles Rams kurz vor dem Super Bowl 2022. Bild: Marcio Jose Sanchez, dpa Der Super Bowl 2022 steht vor der Tür. Millionen von Amerikanern schauen jedes Jahr dabei zu, wie zwei Football-Teams um den Sieg spielen. Doch nicht nur das Sport-Event an sich ist spannend, sondern auch das, was sich während des Super Bowls in den amerikanischen Wohnzimmern abspielt. Die Bildergalerie zeigt 13 kuriose Fakten rund um den Super Bowl. Das Foto zeigt das SoFi-Stadium der Los Angeles Rams kurz vor dem Super Bowl 2022. Bild: Marcio Jose Sanchez, dpa 2 von 15 Der Super Bowl fesselt jedes jahr um die 100 Millionen Zuschauer - allein in Amerika. Weltweit sind es teilweise bis zu 800 Millionen Menschen vor den Mattscheiben für das Mega-Event. Bild: Tony Avelar, dpa (Archivbild) Der Super Bowl fesselt jedes jahr um die 100 Millionen Zuschauer - allein in Amerika. Weltweit sind es teilweise bis zu 800 Millionen Menschen vor den Mattscheiben für das Mega-Event. Bild: Tony Avelar, dpa (Archivbild) 3 von 15 Die Vince Lombardi Trophäe ist hinter den Helmen der Los Angeles Rams (l) und der Cincinnati Bengals zu sehen. Um diese Trophäe geht es beim Super Bowl. Das gute Stück besteht aus Sterlingsilber, wiegt 3,5 Kilogramm und kostet rund 25.000 Dollar. Die Trophäe ist aber kein Wanderpokal, die Teams dürfen ihr Siegeszeichen also behalten. Bild: Morry Gash, dpa (Archivbild) Die Vince Lombardi Trophäe ist hinter den Helmen der Los Angeles Rams (l) und der Cincinnati Bengals zu sehen. Um diese Trophäe geht es beim Super Bowl. Das gute Stück besteht aus Sterlingsilber, wiegt 3,5 Kilogramm und kostet rund 25.000 Dollar. Die Trophäe ist aber kein Wanderpokal, die Teams dürfen ihr Siegeszeichen also behalten. Bild: Morry Gash, dpa (Archivbild) 4 von 15 Wer während des Super Bowl einen TV-Spot zeigen möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen. 2022 soll ein Spot 5,6 Millionen Dollar kosten (das sind umgerechnet etwa 4,7 Millionen Euro und somit etwa 157.000 Euro pro Sekunde). Das Bild zeigt eine Werbetafel im Januar 2021 vor dem Gillette Stadion in Foxborough, Massachusetts. Bild: Cj Gunther, dpa (Archivbild) Wer während des Super Bowl einen TV-Spot zeigen möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen. 2022 soll ein Spot 5,6 Millionen Dollar kosten (das sind umgerechnet etwa 4,7 Millionen Euro und somit etwa 157.000 Euro pro Sekunde). Das Bild zeigt eine Werbetafel im Januar 2021 vor dem Gillette Stadion in Foxborough, Massachusetts. Bild: Cj Gunther, dpa (Archivbild) 5 von 15 Der Super Bowl treibt auch die Wett-Lust der Amerikaner an. Die Wett-Umsätze gehen jährlich in die Milliarden, vor allem in der Spiel-Hochburg Las Vegas. Nach Angaben von LegalSportsBet belief sich das Wettvolumen Beim vergangenen Super Bowl auf 136 Millionen Dollar - Nevada hat nur drei Millionen Einwohner. Beim Super Bowl 50 (2016) wurden etwa 3,9 Milliarden Euro auf das Event gesetzt. Bild: John Locher, dpa (Symboldbild) Der Super Bowl treibt auch die Wett-Lust der Amerikaner an. Die Wett-Umsätze gehen jährlich in die Milliarden, vor allem in der Spiel-Hochburg Las Vegas. Nach Angaben von LegalSportsBet belief sich das Wettvolumen Beim vergangenen Super Bowl auf 136 Millionen Dollar - Nevada hat nur drei Millionen Einwohner. Beim Super Bowl 50 (2016) wurden etwa 3,9 Milliarden Euro auf das Event gesetzt. Bild: John Locher, dpa (Symboldbild) 6 von 15 Nur elf Minuten ist der Ball bei einem Football-Spiel im Durchschnitt in Bewegung. Und das bei einer durchschnittlichen Spieldauer von drei Stunden. Das Foto zeigt Tampa Bay Buccaneers-Spieler Chris Godwin (links) und Green Bay Packers-Spieler Darnell Savage bei einem Spielzug in der Play-off-Runde 2021. Bild: Matt Ludtke, dpa (Archivbild) Nur elf Minuten ist der Ball bei einem Football-Spiel im Durchschnitt in Bewegung. Und das bei einer durchschnittlichen Spieldauer von drei Stunden. Das Foto zeigt Tampa Bay Buccaneers-Spieler Chris Godwin (links) und Green Bay Packers-Spieler Darnell Savage bei einem Spielzug in der Play-off-Runde 2021. Bild: Matt Ludtke, dpa (Archivbild) 7 von 15 Aberglaube oder ist da vielleicht doch etwas dran? Ein mancher glaubt, dass der Super Bowl-Sieg von der Trikotfarbe abhängt. Eine Mehrheit der Super Bowl-Gewinnerteams trug im Finale ein weißes Trikot. 2020 gewannen jedoch die Kansas City Chiefs, obwohl sie ein rotes Trikot anhatten. Auf dem Foto sind die feiernden Spieler der New England Patriots nach dem Super Bowl-Sieg im Jahr 2020 zu sehen - in ihren weißen Trikots. Bild: Michael Dwyer, dpa (Archivbild) Aberglaube oder ist da vielleicht doch etwas dran? Ein mancher glaubt, dass der Super Bowl-Sieg von der Trikotfarbe abhängt. Eine Mehrheit der Super Bowl-Gewinnerteams trug im Finale ein weißes Trikot. 2020 gewannen jedoch die Kansas City Chiefs, obwohl sie ein rotes Trikot anhatten. Auf dem Foto sind die feiernden Spieler der New England Patriots nach dem Super Bowl-Sieg im Jahr 2020 zu sehen - in ihren weißen Trikots. Bild: Michael Dwyer, dpa (Archivbild) 8 von 15 Sogar die Börse soll vom Super Bowl abhängen. Man munkelt, dass es ein gutes Börsenjahr wird, wenn ein Team aus der National Football Conference (NFC) den Super Bowl gewinnt. Ist ein American Football Conference-Team (AFC) der Sieger, soll es im gleichen Jahr an der Börse schlecht laufen. 2020 gewannen die Kansas City Chiefs als AFC-Team und an der Börse brachen die Kurse tatsächlich ein. Das könnte aber vor allem an der Corona-Pandemie gelegen haben. Bild: Wang Ying, dpa (Archivbild) Sogar die Börse soll vom Super Bowl abhängen. Man munkelt, dass es ein gutes Börsenjahr wird, wenn ein Team aus der National Football Conference (NFC) den Super Bowl gewinnt. Ist ein American Football Conference-Team (AFC) der Sieger, soll es im gleichen Jahr an der Börse schlecht laufen. 2020 gewannen die Kansas City Chiefs als AFC-Team und an der Börse brachen die Kurse tatsächlich ein. Das könnte aber vor allem an der Corona-Pandemie gelegen haben. Bild: Wang Ying, dpa (Archivbild) 9 von 15 Kalorienreiches Essen und am Besten noch viel davon: Das steht bei vielen Fans zum Super Bowl auf dem Programm. Rund 50 Millionen Dollar geben die Amerikaner an jenem Tag angeblich für Lebensmittel aus. Insgesamt sollen sie 27 Milliarden Kalorien verputzen. Bild: Jair Cabrera, dpa (Symbolbild) Kalorienreiches Essen und am Besten noch viel davon: Das steht bei vielen Fans zum Super Bowl auf dem Programm. Rund 50 Millionen Dollar geben die Amerikaner an jenem Tag angeblich für Lebensmittel aus. Insgesamt sollen sie 27 Milliarden Kalorien verputzen. Bild: Jair Cabrera, dpa (Symbolbild) 10 von 15 Chicken Wings gehören dabei zu den beliebtesten Fast-Food-Snacks der Amis. Für den Super Bowl 2021 erwartete die Gastronomiebranche einen Verzehr von 1,42 Milliarden Wings. Außerdem sollen die Amerikaner an diesem besondersten aller Football-Tage etwa 11 Millionen Pizzen, über 13.000 Tonnen Chips und 4.000 Tonnen Popcorn essen. Prost Mahlzeit! Bild: Julia Uehren, dpa (Symbolbild) Chicken Wings gehören dabei zu den beliebtesten Fast-Food-Snacks der Amis. Für den Super Bowl 2021 erwartete die Gastronomiebranche einen Verzehr von 1,42 Milliarden Wings. Außerdem sollen die Amerikaner an diesem besondersten aller Football-Tage etwa 11 Millionen Pizzen, über 13.000 Tonnen Chips und 4.000 Tonnen Popcorn essen. Prost Mahlzeit! Bild: Julia Uehren, dpa (Symbolbild) 11 von 15 Zum Sport-Event Super Bowl darf bei vielen Amerikanern auch das Bier nicht fehlen. 1,23 Milliarden Liter davon trinken die Fans angeblich in jener einen Nacht. Bild: Silas Stein, dpa (Symbolbild) Zum Sport-Event Super Bowl darf bei vielen Amerikanern auch das Bier nicht fehlen. 1,23 Milliarden Liter davon trinken die Fans angeblich in jener einen Nacht. Bild: Silas Stein, dpa (Symbolbild) 12 von 15 Das ganze Bier muss dann auch irgendwann wieder heraus. In der Halbzeit gehen daher eine Vielzahl an Fans erstmal auf die Toilette und spülen dort Schätzungen zufolge 1,3 Milliarden Liter Wasser in die Kanalisation. Bild: Peter Byrne, dpa (Symbolbild) Das ganze Bier muss dann auch irgendwann wieder heraus. In der Halbzeit gehen daher eine Vielzahl an Fans erstmal auf die Toilette und spülen dort Schätzungen zufolge 1,3 Milliarden Liter Wasser in die Kanalisation. Bild: Peter Byrne, dpa (Symbolbild) 13 von 15 Der Name "Super Bowl" wurde 1967 von Lamar Hund, dem damaligen Besitzer der Kansas City Chiefs, erfunden. Er hatte nach einem prägnanteren Ersatz für den Begriff "AFL-NFL World Championship Game" gesucht. Als er eines Tages seiner Tochter beim Spielen mit einem Ball zusah und diese angeblich "Super Ball, Super Bowl" vor sich hinmurmelte, war der neue Name für das Sport-Event geboren. Bild: Maja Hitij, dpa (Symbolbild) Der Name "Super Bowl" wurde 1967 von Lamar Hund, dem damaligen Besitzer der Kansas City Chiefs, erfunden. Er hatte nach einem prägnanteren Ersatz für den Begriff "AFL-NFL World Championship Game" gesucht. Als er eines Tages seiner Tochter beim Spielen mit einem Ball zusah und diese angeblich "Super Ball, Super Bowl" vor sich hinmurmelte, war der neue Name für das Sport-Event geboren. Bild: Maja Hitij, dpa (Symbolbild) 14 von 15 Die Spieler des Super Bowl-Siegerteams bekommen einen individuell angefertigten Ring. 150 Stück werden jährlich davon gemacht im Wert von insgesamt fünf Millionen Euro. Das entspricht mehr als 33.000 Euro pro Ring. Die Schmuckstücke sind bei Football-Fans auch als Kostüme beliebt, wie das Foto zeigt. Ein Fan der San Francisco 49ers und einer der Baltimore Ravens tragen 2013 beide die Nachbildung eines Super Bowl-Rings auf dem Kopf. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) Die Spieler des Super Bowl-Siegerteams bekommen einen individuell angefertigten Ring. 150 Stück werden jährlich davon gemacht im Wert von insgesamt fünf Millionen Euro. Das entspricht mehr als 33.000 Euro pro Ring. Die Schmuckstücke sind bei Football-Fans auch als Kostüme beliebt, wie das Foto zeigt. Ein Fan der San Francisco 49ers und einer der Baltimore Ravens tragen 2013 beide die Nachbildung eines Super Bowl-Rings auf dem Kopf. Bild: Tannen Maury, dpa (Archivbild) 15 von 15 "Super Bowlitis" nennen die Amerikaner den Kater am Montag nach dem Super Bowl. 20 Prozent mehr Kopfschmerztabletten und säurehemmende Magenmittel werden an jenem verkaterten Montag in den USA gekauft. Bild: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild) "Super Bowlitis" nennen die Amerikaner den Kater am Montag nach dem Super Bowl. 20 Prozent mehr Kopfschmerztabletten und säurehemmende Magenmittel werden an jenem verkaterten Montag in den USA gekauft. Bild: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild) 1 von 15 Der Super Bowl 2022 steht vor der Tür. Millionen von Amerikanern schauen jedes Jahr dabei zu, wie zwei Football-Teams um den Sieg spielen. Doch nicht nur das Sport-Event an sich ist spannend, sondern auch das, was sich während des Super Bowls in den amerikanischen Wohnzimmern abspielt. Die Bildergalerie zeigt 13 kuriose Fakten rund um den Super Bowl. Das Foto zeigt das SoFi-Stadium der Los Angeles Rams kurz vor dem Super Bowl 2022. Bild: Marcio Jose Sanchez, dpa Der Super Bowl 2022 steht vor der Tür. Millionen von Amerikanern schauen jedes Jahr dabei zu, wie zwei Football-Teams um den Sieg spielen. Doch nicht nur das Sport-Event an sich ist spannend, sondern auch das, was sich während des Super Bowls in den amerikanischen Wohnzimmern abspielt. Die Bildergalerie zeigt 13 kuriose Fakten rund um den Super Bowl. Das Foto zeigt das SoFi-Stadium der Los Angeles Rams kurz vor dem Super Bowl 2022. Bild: Marcio Jose Sanchez, dpa

Einer der unterhaltsamsten Werbefilme zum Super Bowl LVI stammt von der Chips-Marke Lay's. Comedian und Schauspieler Seth Rogen ("The Green Hornet", "The Interview") als Bräutigam und Schauspieler Paul Rudd ("Ant-Man") als Trauzeuge erinnern sich an ihre lustigen und merkwürdigen gemeinsamen Erlebnisse - Überraschung inklusive.

Bei so viel Snackpotenzial ist klar: Am Abend des Super Bowl wird wieder eine Menge Essen übrig bleiben. "Hellmann's Mayo wants to tackle food waste" heißt es am Anfang des zugehörigen Spots, also "Hellmann's Mayo will Essensverschwendung angehen" - nur dass ein Tackle auch ein Begriff aus dem Football ist, bei dem ein Spieler einen anderen zu Boden bringt. Und so geht ein Mayo-Held auch alle an, die Essen wegwerfen wollen. Sogar die Oma.

Tiere gehen immer bei den Werbespots zum Superbowl 2022

Tierisch geht es in einer Reihe von Werbefilmen des Chips-Herstellers Doritos zu. Wildtiere fressen versehentlich scharfe Chips und werden geräuschvoll süchtig.

Unerwartet emotional bewirbt Kia ein neues Elektromodell: Ein dackelähnlicher Hunderoboter verfolgt sein neues Herrchen bei einem spektakulären Rennen durch die Stadt.

Bilderstrecke

Die besten Fotos vom Super Bowl 2021

1 von 23 Feuerwerkskörper explodieren nach dem Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Bild: David J. Phillip, dpa Feuerwerkskörper explodieren nach dem Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Bild: David J. Phillip, dpa 2 von 23 Joe Biden, Präsident der USA, und First Lady Jill Biden sind auf der Anzeigetafel zu sehen und halten eine Rede vor dem Spiel. Bild: Chris O'meara, dpa Joe Biden, Präsident der USA, und First Lady Jill Biden sind auf der Anzeigetafel zu sehen und halten eine Rede vor dem Spiel. Bild: Chris O'meara, dpa 3 von 23 Die Sängerin Jazmine Sullivan singt die Nationalhymne der USA vor dem Spiel. Bild: Ben Liebenberg, dpa Die Sängerin Jazmine Sullivan singt die Nationalhymne der USA vor dem Spiel. Bild: Ben Liebenberg, dpa 4 von 23 Die Sängerin H.E.R. singt "America the Beautiful" vor dem Spiel. Bild: Gregory Bull, dpa Die Sängerin H.E.R. singt "America the Beautiful" vor dem Spiel. Bild: Gregory Bull, dpa 5 von 23 Flugzeuge fliegen vor dem Spiel über das Stadion in Florida. Bild: Mark Humphrey, dpa Flugzeuge fliegen vor dem Spiel über das Stadion in Florida. Bild: Mark Humphrey, dpa 6 von 23 Ein Fan der Tampa Bay Buccaneers vor dem Spiel. Bild: Mark Humphrey, dpa Ein Fan der Tampa Bay Buccaneers vor dem Spiel. Bild: Mark Humphrey, dpa 7 von 23 Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers vor dem Spiel. Bild: David J. Phillip, dpa Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers vor dem Spiel. Bild: David J. Phillip, dpa 8 von 23 Rob Gronkowski von den Tampa Bay Buccaneers jubelt über einen Touchdown. Bild: Ben Liebenberg, dpa Rob Gronkowski von den Tampa Bay Buccaneers jubelt über einen Touchdown. Bild: Ben Liebenberg, dpa 9 von 23 Sean Murphy-Bunting (links) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Byron Pringle von den Kansas City Chiefs. Bild: Mark Humphrey, dpa Sean Murphy-Bunting (links) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Byron Pringle von den Kansas City Chiefs. Bild: Mark Humphrey, dpa 10 von 23 Der kanadische Rapper The Weeknd tritt während der Halbzeitshow auf. Bild: David J. Phillip, dpa Der kanadische Rapper The Weeknd tritt während der Halbzeitshow auf. Bild: David J. Phillip, dpa 11 von 23 Shaquil Barrett (rechts) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Bild: Ashley Landis, dpa Shaquil Barrett (rechts) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Bild: Ashley Landis, dpa 12 von 23 Sicherheitskräfte versuchen einen Flitzer zu überwältigen. Bild: Mark Humphrey, dpa Sicherheitskräfte versuchen einen Flitzer zu überwältigen. Bild: Mark Humphrey, dpa 13 von 23 Polizisten nehmen den Flitzer fest. Bild: David J. Phillip, dpa Polizisten nehmen den Flitzer fest. Bild: David J. Phillip, dpa 14 von 23 Fans verfolgen das Spiel. Bild: Mark Humphrey, dpa Fans verfolgen das Spiel. Bild: Mark Humphrey, dpa 15 von 23 Chris Godwin (rechts) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Charvarius Ward von den Kansas City Chiefs. Bild: David J. Phillip, dpa Chris Godwin (rechts) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Charvarius Ward von den Kansas City Chiefs. Bild: David J. Phillip, dpa 16 von 23 Spieler der Tampa Bay Buccaneers jubeln über ihren Sieg. Bild: Mark Humphrey, dpa Spieler der Tampa Bay Buccaneers jubeln über ihren Sieg. Bild: Mark Humphrey, dpa 17 von 23 Carlton Davis von den Tampa Bay Buccaneers jubelt nach dem Spiel. Bild: Chris O'meara, dpa Carlton Davis von den Tampa Bay Buccaneers jubelt nach dem Spiel. Bild: Chris O'meara, dpa 18 von 23 Gisele Bündchen, Ehefrau des Quarterbacks Brady von den Tampa Bay Buccaneers, schaut nach dem Spiel mit ihrem Sohn auf ein Handy. Bild: Ashley Landis, dpa Gisele Bündchen, Ehefrau des Quarterbacks Brady von den Tampa Bay Buccaneers, schaut nach dem Spiel mit ihrem Sohn auf ein Handy. Bild: Ashley Landis, dpa 19 von 23 Gisele Bündchen, Ehefrau des Quarterbacks Brady von den Tampa Bay Buccaneers, lächelt nach dem Spiel. Bild: David J. Phillip, dpa Gisele Bündchen, Ehefrau des Quarterbacks Brady von den Tampa Bay Buccaneers, lächelt nach dem Spiel. Bild: David J. Phillip, dpa 20 von 23 Quarterback Tom Brady (Mitte links) von den Tampa Bay Buccaneers umarmt nach dem Spiel Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Bild: Chris Carlson, dpa Quarterback Tom Brady (Mitte links) von den Tampa Bay Buccaneers umarmt nach dem Spiel Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Bild: Chris Carlson, dpa 21 von 23 Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers küsst seine Frau Gisele Bündchen nach dem Sieg seines Teams. Bild: Mark Humphrey, dpa Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers küsst seine Frau Gisele Bündchen nach dem Sieg seines Teams. Bild: Mark Humphrey, dpa 22 von 23 Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers jubelt mit der Vince Lombardi Trophy. Bild: Lynne Sladky, dpa Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers jubelt mit der Vince Lombardi Trophy. Bild: Lynne Sladky, dpa 23 von 23 Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers jubelt mit der Vince Lombardi Trophy. Bild: Ashley Landis, dpa Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers jubelt mit der Vince Lombardi Trophy. Bild: Ashley Landis, dpa 1 von 23 Feuerwerkskörper explodieren nach dem Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Bild: David J. Phillip, dpa Feuerwerkskörper explodieren nach dem Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Bild: David J. Phillip, dpa

Werbespots können viele Ebenen bedienen, ob sie nun lustig, unterhaltsam, ergreifend oder vieles mehr sind. Der Spot für Planters Mixed Nuts, eine Nussmischung, heißt "Feed The Debate", also "Nähre die Debatte". Die Schauspieler und Comedians Ken Jeong und Joel McHale streiten sich, ob man jede Nuss einzeln oder verschiedene zusammen essen sollte - und stecken damit alle um sich herum an. Fazit: "Who knew America would tear itself apart over a relatively minor difference of opinion?" - "Wer hätte gedacht, dass die USA eine relativ kleine Meinungsverschiedenheit spalten könnte?" Was sich als Kommentar auf den Streit im Spot oder auf die angeheizte Begegnung zweier Teams im Super Bowl lesen lässt, ist doch auch ein Stück Gesellschaftskritik an einer zuletzt immer aufgeregteren Debattenkultur in den USA.

Daneben ist viel Platz für weitere Promis und ihre werbewirksamen Errungenschaften und Missgeschicke. Bei Uber Eats lernen Stars wie Moderator Trevor Noah und die Schauspielerinnen Jennifer Coolidge und Gwyneth Paltrow beim Biss in Deo, Küchenrolle und Kerze, dass man bei Uber Eats nicht nur Essen bestellen kann. Und Scarlett Johansson und Colin Jost erleben, was passieren würde, wenn ihre Amazon-Alexa ihre Gedanken lesen könnte.

Lesen Sie auch: Allgäuer Kommentator legt sich fest: Dieses Team gewinnt den Super Bowl