FC Chelsea schlägt FC Villareal im Supercup-Finale im Elfmeterschießen

Thomas Tuchel und sein FC Chelsea führen in der Partie um den europäischen Supercup - kassieren dann aber den Ausgleich und müssen sogar ins Elfmeterschießen.

12.08.2021 | Stand: 07:33 Uhr

Thomas Tuchel schnappte sich seinen Matchwinner und drückte ihm erstmal einen dicken Kuss auf die Wange. Dank des nur für das Elfmeterschießen eingewechselten Torwarts Kepa hat der FC Chelsea nach der Champions League auch den europäischen Supercup gewonnen.

Mit den drei Nationalspielern Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger setzten sich die Blues am Mittwochabend in Belfast gegen den FC Villarreal in der Entscheidung vom Punkt mit 6:5 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Thomas Tuchel holt als dritter deutscher Trainer in Folge den Supercup

Havertz vergab zwar den ersten Elfmeter für Chelsea, dann aber hielt Kepa zwei Versuche des Gegners. Tuchel feierte nach Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Hansi Flick (FC Bayern) als dritter deutscher Trainer in Serie den Sieg im traditionellen Kräftemessen der Europapokalsieger.

Der Europa-League-Gewinner aus Spanien hatte sich in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert - dann aber kein Glück gegen die Londoner, die bald millionenschwer verstärkt werden sollen. Hakim Ziyech (27.) erzielte nach Vorarbeit von Harvertz die Führung. Gerard Moreno (73.) sorgte mit seinem Tor für die Extraschicht in Nordirland. Sein Trainer Unai Emery verpasste auch im dritten Anlauf den Gewinn des silbernen Supercups.

Wie 74 Tage zuvor im Endspiel der Königsklasse gegen Manchester City setzte Tuchel von Beginn an auf seine drei deutschen Profis, die eine enttäuschende Europameisterschaft erlebt hatten. Werner prüfte früh Villarreals Torwart Sergio Asenjo nach einer Ecke aus dem Stand (6.). Chelsea war in der Anfangsphase vor 13 000 Zuschauern das klar bessere Team, der als Kapitän spielende N'Golo Kanté zwang Asenjo per Fernschuss zu einer Parade (9.). An der Seitenlinie applaudierte Tuchel energisch.

Romelu Lukaku soll für 115 Millionen von Inter Mailand zum FC Chelsea

Lesen Sie auch

Fußball Bundesliga Hochkarätige Bundesliga-Eröffnung - das bringt die Fußball-Woche

Neuigkeiten zur spektakulären Rückkehr des belgischen Nationalspielers Romelu Lukaku zu den Blues gab es am Mittwochabend zunächst nicht. Der 28 Jahre alte Stürmer soll für 115 Millionen Euro von Inter Mailand kommen - und dürfte Werner dessen Platz im Sturmzentrum streitig machen. Der 25 Jahre alte Deutsche kann allerdings auch auf die Flügel ausweichen.

In Belfast wurde die linke Seite wieder von Havertz besetzt, der das Führungstor durch den auf der rechten Seite spielenden Ziyech wunderbar vorbereitete. Tuchel ballte grinsend die Hand zur Faust - Emery wütete in seiner Coaching-Zone. Der "Mr. Europa League" getaufte Spanier hatte mit dem Finalsieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United seinen vierten Titel in dem kleineren Europapokal gefeiert.

Von Gewinn des Supercups war Villarreal unmittelbar nach dem Rückstand weit entfernt. Das "Gelbe U-Boot", wie der Club genannt wird, steigerte sich aber mit zunehmender Spieldauer und hatte auch vor dem Ausgleich mit zwei Pfostenschüssen (45.+4 und 52.) richtig gute Chancen. "Wenn es jemanden in der Kabine gäbe, der sie unterschätzt, wäre ich überrascht - und wütend", hatte Tuchel kurz vor dem Anpfiff gesagt.

Ziyech geht verletzt vom Platz

Sorgenvoll musste der frühere Bundesliga-Trainer mitansehen, wie Ziyech in der 43. Minute mit einer Verletzung wohl an der Schulter ausgewechselt wurde. Kurz drauf sah Rüdiger nach einem Foul die Gelbe Karte - ebenso wie Tuchel, der nach Ansicht von Schiedsrichter Sergej Karassjow zu viel lamentierte (45.+1).

Havertz traf kurz nach dem Wiederanpfiff nur das Außennetz (48.), Villarreal gestaltete die Partie immer offener. Tuchel reagierte mit einem Dreifachwechsel und brachte unter anderem den italienischen Europameister Jorginho in die Partie (65.). Werner ging für Mason Mount vom Platz. Es half nicht viel - im Gegenteil: Nach einem Fehlpass von Rüdiger kombinierte sich Villarreal in Richtung Blues-Tor und Moreno traf zum inzwischen verdienten Ausgleich. Die Verlängerung wurde zum Nervenspiel.

Bilderstrecke

Messi wechselt: Das sind die Fußballspieler mit dem höchsten Marktwert

1 von 10 Laut Statista ist Kylian Mbappé der Fußballer mit dem weltweit höchsten Marktwert. Der Marktwert des französischen Nationalspielers, der aktuell bei Paris Saint Germain unter Vertrag steht, liegt bei 160 Millionen Euro. Mbappé wurde 1998 in Paris geboren und bereits im Alter von 19 Jahren Fußballweltmeister. Bild: Francois Mori, dpa Laut Statista ist Kylian Mbappé der Fußballer mit dem weltweit höchsten Marktwert. Der Marktwert des französischen Nationalspielers, der aktuell bei Paris Saint Germain unter Vertrag steht, liegt bei 160 Millionen Euro. Mbappé wurde 1998 in Paris geboren und bereits im Alter von 19 Jahren Fußballweltmeister. Bild: Francois Mori, dpa 2 von 10 Den zweithöchsten Marktwert hat laut Statista gerade mit 130 Millionen Euro Erling Haaland. Der 21-jährige Norweger steht bei Borussia Dortmund unter Vertrag und erzielte für den BVB bereits 60 Tore in 60 Spielen. Bild: David Inderlied, dpa Den zweithöchsten Marktwert hat laut Statista gerade mit 130 Millionen Euro Erling Haaland. Der 21-jährige Norweger steht bei Borussia Dortmund unter Vertrag und erzielte für den BVB bereits 60 Tore in 60 Spielen. Bild: David Inderlied, dpa 3 von 10 Der Wert von Harry Kane auf dem Markt beträgt 120 Millionen Euro. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht bei Tottenham Hotspur in der Permier League unter Vertrag. Scheinbar forciert er jedoch einen Wechsel zu Manchester City. Bild: Carl Recine, dpa Der Wert von Harry Kane auf dem Markt beträgt 120 Millionen Euro. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht bei Tottenham Hotspur in der Permier League unter Vertrag. Scheinbar forciert er jedoch einen Wechsel zu Manchester City. Bild: Carl Recine, dpa 4 von 10 Mit Jadon Sancho gab der BVB einen enorm wertvollen Spieler an den englischen Fußballclub Manchester United. Der Marktwert des 21-jährige Flügel- oder Mittelfeldspielers liegt laut Statista aktuell bei 100 Millionen Euro. Bild: Michael Sohn, dpa Mit Jadon Sancho gab der BVB einen enorm wertvollen Spieler an den englischen Fußballclub Manchester United. Der Marktwert des 21-jährige Flügel- oder Mittelfeldspielers liegt laut Statista aktuell bei 100 Millionen Euro. Bild: Michael Sohn, dpa 5 von 10 Der 29-jährige Mohamed Salah hat laut Statista aktuell einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der ägyptische Nationalspieler ist seit der Saison 2017/18 beim Permier League Verein FC Liverpool. Bild: Clive Mason, dpa Der 29-jährige Mohamed Salah hat laut Statista aktuell einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der ägyptische Nationalspieler ist seit der Saison 2017/18 beim Permier League Verein FC Liverpool. Bild: Clive Mason, dpa 6 von 10 Der Stürmer Romelu Lukaku hat laut Statista momentan einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der belgische Nationalspieler ist 29 Jahre alt und steht beim italienischen Verein Inter Mailand unter Vertrag. Bild: Bruno Fahy, dpa Der Stürmer Romelu Lukaku hat laut Statista momentan einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der belgische Nationalspieler ist 29 Jahre alt und steht beim italienischen Verein Inter Mailand unter Vertrag. Bild: Bruno Fahy, dpa 7 von 10 Ebenso 100 Millionen Euro Marktwert hat Kevin de Bruyne. Der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler ist in der belgischen Nationalmannschaft und beim englischen Premier League Club Manchester City. Bild: Marton Monus, dpa Ebenso 100 Millionen Euro Marktwert hat Kevin de Bruyne. Der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler ist in der belgischen Nationalmannschaft und beim englischen Premier League Club Manchester City. Bild: Marton Monus, dpa 8 von 10 Neymar da Silva Santos Júnior - einfach unter Neymar Jr. bekannt - hat aktuell einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der 29-jährige Stürmer spielt in der brasilianischen Nationalmannschaft und für den französischen Verein Paris Saint Germain. Dorthin wechselte er für eine Rekordsumme von über 200 Millionen Euro. Bild: Sebastien Muylaert, dpa Neymar da Silva Santos Júnior - einfach unter Neymar Jr. bekannt - hat aktuell einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Der 29-jährige Stürmer spielt in der brasilianischen Nationalmannschaft und für den französischen Verein Paris Saint Germain. Dorthin wechselte er für eine Rekordsumme von über 200 Millionen Euro. Bild: Sebastien Muylaert, dpa 9 von 10 Frenkie de Jong ist ein niederländischer Mittelfeldspieler, der seit 2019 beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Sein aktueller Marktwert liegt laut Statista bei 90 Millionen Euro. Bild: Emilio Morenatti, dpa Frenkie de Jong ist ein niederländischer Mittelfeldspieler, der seit 2019 beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Sein aktueller Marktwert liegt laut Statista bei 90 Millionen Euro. Bild: Emilio Morenatti, dpa 10 von 10 Joshua Kimmich ist laut Statista 90 Millionen Euro wert auf dem Markt. Der 26-Jährige spielt in der deutschen Nationalmannschaft und ist seit 2015/16 beim FC Bayern München unter Vertrag. 2020 gewann er mit den Bayern das Triple - als den DFB-Pokal, die Bundesliga und die Championsleague. Bild: Sven Hoppe, dpa Joshua Kimmich ist laut Statista 90 Millionen Euro wert auf dem Markt. Der 26-Jährige spielt in der deutschen Nationalmannschaft und ist seit 2015/16 beim FC Bayern München unter Vertrag. 2020 gewann er mit den Bayern das Triple - als den DFB-Pokal, die Bundesliga und die Championsleague. Bild: Sven Hoppe, dpa 1 von 10 Laut Statista ist Kylian Mbappé der Fußballer mit dem weltweit höchsten Marktwert. Der Marktwert des französischen Nationalspielers, der aktuell bei Paris Saint Germain unter Vertrag steht, liegt bei 160 Millionen Euro. Mbappé wurde 1998 in Paris geboren und bereits im Alter von 19 Jahren Fußballweltmeister. Bild: Francois Mori, dpa Laut Statista ist Kylian Mbappé der Fußballer mit dem weltweit höchsten Marktwert. Der Marktwert des französischen Nationalspielers, der aktuell bei Paris Saint Germain unter Vertrag steht, liegt bei 160 Millionen Euro. Mbappé wurde 1998 in Paris geboren und bereits im Alter von 19 Jahren Fußballweltmeister. Bild: Francois Mori, dpa

Lesen Sie auch: Corona-Chaos vor Ligastart: Mainz hat 14 Personen in Quarantäne