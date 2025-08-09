Lys und Maria bei Masters in Cincinnati ausgeschieden

Die beiden deutschen Tennisspielerinnen Eva Lys und Tatjana Maria sind beim letzten Masters-Turnier vor den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Lys unterlag nach hartem Kampf in Cincinnati der an Nummer sechs gesetzten US-Amerikanerin Madison Keys 6:1, 3:6, 6:7 (1:7). Maria war indes beim 0:6, 1:6 gegen Marta Kostyuk aus der Ukraine chancenlos.

Damit ist nur noch die Hamburgerin Ella Seidel aus deutscher Sicht vertreten. Die 22-Jährige hatte Polina Kudermetowa aus Russland besiegt und trifft in der zweiten Runde auf die an Nummer acht gesetzte Amerikanerin Emma Navarro.

Cincinnati ist für die Tennis-Profis die nächste Station auf dem Weg zu den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Highlight der Hartplatz-Saison findet vom 24. August bis 7. September in New York statt.