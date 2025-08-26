Venus Williams imponiert bei US-Open-Comeback

Mit 45 Jahren hat Venus Williams bei ihrem viel beachteten US-Open-Comeback trotz einer Niederlage beeindruckt. Die ältere Schwester von Serena Williams hielt gegen Karolina Muchova (29) überraschend lange gut mit und ärgerte die an elf gesetzte Tschechin beim 3:6, 6:2, 1:6 sogar mit einem Satzgewinn.

Mit einem Lächeln schüttelte die US-Amerikanerin Venus Williams ihrer Gegnerin bei der Gratulation die Hand. Winkend verließ sie das 23.000 Zuschauer fassende Arthur-Ashe-Stadium - das Publikum verabschiedete sie mit Standing Ovations.

«Sie ist solch eine Legende unseres Sports. Es ist so schön, mit ihr auf dem Platz zu stehen», sagte die frühere French-Open-Finalistin Muchova.

Comeback 28 Jahre nach ihrem Debüt

2000 und 2001 hatte Venus Williams bei den US Open triumphiert. Sie zählt mit insgesamt 7 mit Grand-Slam-Titeln im Einzel, 14 im Doppel und 2 im Mixed zu den besten Tennisprofis der Geschichte. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.

Dank einer Wildcard nahm die Altmeisterin nun erstmals seit zwei Jahren und zum 25. Mal am US-Open-Spektakel teil - und das 28 Jahre nach ihrem Debüt. Als 17-Jährige hatte sie damals auf Anhieb das Endspiel erreicht. Bei der diesjährigen Auflage ist sie nach Angaben des Tennis-Weltverbands die älteste Einzelteilnehmerin seit Renee Richards, die 1981 mit 47 Jahren bei den US Open antrat.

«Es ist super aufregend, wieder dabei zu sein. Es wird nie langweilig, sondern immer spannender», hatte Venus Williams vor dem Match gesagt: «Ich liebe meinen Job.»

Williams kehrte nach Operation auf die Tennis-Tour zurück

Im Juli hatte Venus Williams erstmals seit August 2023 wieder ein Einzel auf der WTA-Tour gewonnen. Zuvor hatte sie sich im vergangenen Sommer an der Gebärmutter operieren lassen.

«Mir wurde gesagt, ich sei inoperabel. Mir wurde gesagt, ich könnte auf dem Operationstisch verbluten. Mir wurde gesagt, ich solle eine Leihmutter suchen und die Hoffnung auf eigene Kinder aufgeben», schrieb die Amerikanerin vor Kurzem bei Instagram. «Ich wurde falsch diagnostiziert.» Sie habe viele Jahre gelitten - und gab nun noch einmal ein beeindruckendes Comeback.

28 Jahre nach ihrem Debüt war Venus Williams zum 25. Mal bei den US Open dabei. Foto: Adam Hunger/AP/dpa

Venus Williams spielt auch mit 45 Jahren mit Leidenschaft. Foto: Adam Hunger/AP/dpa