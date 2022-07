Tom Brady kommt im November nach München - Doch die Tickets sind sofort ausverkauft

Das erste Spiel der NFL in Deutschland: Die Karten für die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in München waren in unter einer Stunde ausverkauft.

20.07.2022 | Stand: 17:17 Uhr

Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks: Das alleine ist schon ein Grund, um sich ein Football-Spiel anzusehen. Wenn das Ganze dann auch noch in Deutschland stattfindet, gibt es für jeden Footballfan kein Halten mehr.

Nach dem riesigen Fan-Zuwachs der letzten Jahre hat sich die National Football League (NFL) dazu entschieden, vor der großen Fanbase außerhalb der USA eigene Spiele auszutragen. Das erste NFL-Spiel in Europa neben den vier Spielen in London wird nun am 13. November 2022 in der Allianz Arena in München ausgetragen. Dass dabei auch noch der Greatest of all Time (GOAT; deutsch: Größter Spieler aller Zeiten) Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers kommt, macht die Sache perfekt.

NFL in München: 700.000 Bewerber für nur 50.000 Karten

Nun war am Dienstag, den 19. Juli, der Kartenverkauf. Ab 9.30 Uhr konnten sich Fans um einen Wartelistenplatz bewerben. Als dann um Punkt 10 Uhr die Website mit dem Kartenvorverkauf startete, warteten laut Medienberichten rund 700.000 Bewerber darauf, eine der 50.000 begehrten Karten zu erwischen. Wie man sich ausrechnen kann, standen hier für viele Footballbegeisterte die Chancen nicht gut.

Horende Preise für Football-Tickets in München bei Ebay

Kurze Zeit später fand man bereits die ersten Tickets zu einem Vielfachen des Verkaufspreises auf der Online-Verkaufsplattfom Ebay. Dort kostete dann ein einfacher Sitzplatz in einem der oberen Ränge statt 70 Euro über 800 Euro. Somit müssen wohl noch viele Footballfans in Deutschland eine ganze Weile darauf warten, dass sie einen ihrer Stars live in einem deutschen Stadion sehen können.

NFL-Spiel in Europa: Alternative zu München ist London

Eine Alternative sind die vier Spiele der Regular Season der NFL in London. Die Tickets sind zwar auch begehrt, allerdings bekommt man diese zu deutlich günstigeren Konditionen. Und mit einem Flug samt Hotel für ein Wochenende in London ist man wahrscheinlich noch günstiger dran als mit einem im Internet ersteigerten Ticket für 800 Euro für das Spiel in München.

