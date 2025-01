Millionenprojekt: TV Kempten träumt von einer Traglufthalle über dem Sportbecken des Freibads

Auch wenn sie barfuß ins Becken springen: Die Schwimmer des TV Kempten drückt schon seit Langem der Schuh. Zwar haben sie das Cambomare am Montag großteils für sich, die Wasserflächen und Trainingszeiten reichen aber bei weitem nicht aus. Es gibt einen Aufnahmestopp bei Mitgliedern, die Warteliste ist mittlerweile dreistellig. Der stellvertretende Abteilungsleiter Robert Wenske sagt: „Seit der Corona-Pandemie tragen wir das Problem vor uns her. Wir könnten viel mehr Kinder in die Gruppen aufnehmen und Jugendlichen und Erwachsenen ein Training anbieten. Doch die Kapazitäten sind viel zu knapp.“

