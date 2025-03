Ex-Ironman-Weltmeister Laidlow startet in Roth

Der ehemalige Ironman-Weltmeister Sam Laidlow will beim Challenge Roth in diesem Jahr einen neuen Anlauf auf den Sieg nehmen. Der 26 Jahre alte Franzose lag vor zwei Jahren beim Triathlon-Klassiker in Franken lange aussichtsreich im Rennen. Auf der Laufstrecke brach Laidlow, der bekannt für seine forsche Strategie ist, ein. Im selben Jahr krönte er sich danach allerdings zum Ironman-Champion beim WM-Rennen der Männer in Nizza.

«Neben der Ironman-WM ist der Challenge Roth das wichtigste Rennen der Saison. Ein Sieg in Roth wäre ein Traum», sagte Laidlow in einer Pressemitteilung. «Sam ist einer der aufregendsten Athleten der Triathlon-Welt und hat bereits bewiesen, dass er auf den größten Bühnen liefern kann», betonte Renndirektor Felix Walchshöfer.

Das Rennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen steigt am 6. Juli. Bei den Frauen ist in Laura Philipp aus Heidelberg zudem die aktuelle Ironman-Weltmeisterin am Start.