Tristan Schwandke: Seine neuen Ziele sind der Hammer

Der 27-Jährige darf ab Montag wieder trainieren. Deutschlands bester Hammwerfer hält sich in Bad Hindelang fit und hat eine Olympia-Medaille im Visier

20.07.2021 | Stand: 11:04 Uhr

Tristan Schwandke ist ein kluger Kopf. Das beweist er immer wieder in Interviews und Gesprächen. Sein Horizont reicht weit über das Sportliche hinaus, seine Äußerungen sind stets durchdacht und mitunter schon fast philosophisch. Manchmal verlässt sich aber auch der Kopfmensch Schwandke auf sein Bauchgefühl. „Ich habe gut gepokert und darauf spekuliert, dass im Mai und Juni keine Wettkämpfe stattfinden“, sagt der 27-Jährige vom TV Bad Hindelang, derzeit Deutschlands bester Hammerwerfer. Er meint: „Wer einigermaßen klar denken kann, hat doch bereits Ende Februar geahnt, wo die Reise bei uns in Deutschland hingehen wird.“ Sprich: Schwandke hat seine Saisonvorbereitung schon in den Anfängen der Corona-Krise so geplant, dass er während der Trainings-Zwangspause nicht allzu viel Substanz einbüßt.