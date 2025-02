Venus Williams sagt Tennis-Comeback in Indian Wells ab

Die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Venus Williams wird vorerst doch nicht auf die Tennis-Tour zurückkehren. Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin habe eine Wildcard für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells im März ausgeschlagen, teilte Turnierdirektor Tommy Haas mit. Einen Grund dafür nannte der deutsche Ex-Profi in dem Statement auf der Plattform X nicht.

Erst am Mittwoch hatten die Veranstalter in Kalifornien angekündigt, dass Williams nach fast einjähriger Pause zurückkehren werde. Letztmals war sie Anfang 2024 angetreten, als sie in Indian Wells und beim anschließenden Masters in Miami jeweils in der ersten Runde scheiterte.

In der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer eins inzwischen nur noch auf Rang 975 zu finden.