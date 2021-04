UEFA bestätigt Rom als Gastgeber-Stadt der Fußball-EM

Die Europäische Fußball-Union hat Rom als neunte Gastgeber-Stadt für die Europameisterschaft bestätigt.

14.04.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Dies teilte die UEFA am Mittwoch mit, nachdem die italienische Regierung EM-Spielen vor Fans in diesem Sommer zugestimmt hatte. Die vier Partien im Stadio Olimpico, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 11. Juni, können mit einer Zuschauer-Auslastung von mindestens 25 Prozent stattfinden, hatte Italiens Fußball-Verband FIGC am Dienstag mitgeteilt.

In Italien finden neben dem Eröffnungsspiel die zwei weiteren Gruppenspiele der Squadra Azzurra und ein Viertelfinale statt. Der Kontinentalverband UEFA hatte Rom, München, Bilbao und Dublin eine Frist bis zum kommenden Montag gesetzt, um weitere Informationen zur Zulassung von Zuschauern zu liefern. Dann entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über die Zahl der Gastgeber des Turniers vom 11. Juni bis 11. Juli.

