Mutter von Ex-Toursieger Bernal glücklich über Erwachen des Sohns

Nach einem schweren Unfall wurde Tour-de-France-Sieger Egan Bernal mehrfach operiert. Nun ist er wieder bei Bewusstsein und seine Mutter sehr erleichtert.

27.01.2022 | Stand: 07:56 Uhr

Die Mutter des früheren Tour-de-France-Siegers Egan Bernal hat sich über dessen Erwachen nach einem schweren Trainingsunfall in seiner Heimat Kolumbien wie über eine zweite Geburt gefreut. "Mein Glücksgefühl ist vergleichbar mit dem, das ich vor 25 Jahren hatte, weil mein Sohn geboren wurde", hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account von Flor Marina Gómez am Mittwoch (Ortszeit), in der auch Baby- und Kinderfotos des 25-Jährigen zu sehen waren.

Bernal nach Unfall in Kolumbien schwer verletzt

Bernal war am Mittwoch nach mehreren Operationen wieder zu Bewusstsein gekommen. "Der Patient hat die Entfernung der Beatmungshilfe ohne Komplikationen überstanden", hieß es in einer Mitteilung des Universitätsklinikums La Sabana in der Nähe von Bogotá. Er könne seine Arme und Beine bewegen. Ihm wurde eine positive Entwicklung bescheinigt.

Unfall am Montag: Egan Bernal erlitt mehrere Brüche und Verletzungen an der Wirbelsäule

Bernal war Medienberichten zufolge am Montag mit seinem Rad auf einen stehenden Bus geprallt. Sein Team Ineos-Grenadiers bestätigte zunächst lediglich den Unfall und dass Bernal im Krankenhaus ansprechbar und stabil sei. Wie sich später herausstellte, hatte er einen Oberschenkelbruch, einen offenen Bruch der Kniescheibe und Verletzungen an der Brustwirbelsäule erlitten. Bernal wurde mehrmals operiert und sollte mindestens drei Tage auf der Intensivstation bleiben.