Formel-1-Rennen in Baku kurz vor Schluss unterbrochen

Ein kapitaler Unfall von WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat beim Formel-1-Stadtrennen in Baku kurz vor Schluss für eine Unterbrechung gesorgt.

06.06.2021 | Stand: 16:01 Uhr

Ein kapitaler Unfall von WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat beim Formel-1-Stadtrennen in Baku kurz vor Schluss für eine Unterbrechung gesorgt. Der führende Red-Bull-Pilot krachte in der 47. Runde in die Streckenbegrenzung, nachdem sein linker Hinterreifen geplatzt war. Kurz darauf stoppte die Rennleitung den Großen Preis von Aserbaidschan und beorderte die Fahrer zurück in die Boxengasse.

Zum Zeitpunkt von Unfall von Max Verstappen führte sein Teamkollege

Der Niederländer Verstappen hatte erst vor zwei Wochen in Monaco die WM-Führung erobert. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte sein Teamkollege Sergio Perez vor Mercedes-Star Lewis Hamilton und Sebastian Vettel im Aston Martin.