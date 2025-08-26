Alcaraz überrascht mit Haarschnitt und siegt souverän

Mit neuer Frisur ist Mitfavorit Carlos Alacaraz erfolgreich in die US Open gestartet. Der spanische Tennisprofi setzte sich souverän gegen den amerikanischen Aufschlagspezialisten Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4 durch. Nach 2:05 Stunden machte der Weltranglisten-Zweite das Weiterkommen beim Grand-Slam-Turnier in New York perfekt.

Alcaraz überraschte am Tag seines ersten Auftritts bei den diesjährigen US Open mit kurz geschorenen Haaren. «Ich habe einen Haarschnitt bekommen, mit dem ich zu kämpfen hatte», erzählte Alcaraz in einem kurzen Gespräch Golfstar Rory McIlroy vor dem Match. «Ich musste neu anfangen.“

French-Open-Champion Alcaraz bekommt es nun in der zweiten Runde mit dem italienischen Außenseiter Mattia Bellucci zu tun. Vor einem Jahr war Alcaraz beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison überraschend schon in der zweiten Runde gescheitert. 2022 gewann er in New York den ersten seiner mittlerweile fünf Grand-Slam-Titel.