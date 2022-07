Vier Gründe, weshalb mich der ESV Kaufbeuren heuer begeistert

Egal, wie die laufende Play-off-Halbfinalserie gegen Bietigheim am Ende ausgeht: Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren begeistert die Allgäuer Fans. Seitdem die Joker die favorisierten Dresdner Eislöwen im Viertelfinale (4:3) besiegten, gehören die Rot-Gelben seit langem wieder zum Kreis der besten DEL2-Teams: In der Saison 1990/1991, also vor 26 Jahren, spielten die Kaufbeurer Kufencracks letztmals ihre Zweitliga-Konkurrenz an die Wand. Am Freitag (19.30 Uhr) steigt das nächste Heimspiel in der Sparkassen-Arena am Berliner Platz gegen die Bietigheim Steelers. Zwar steht es 0:3 in der Serie. Warum die Vorfreude unseres ESVK-Reporters Dominik Riedle dennoch riesig ist, liest Du hier.

21.07.2022 | Stand: 11:18 Uhr