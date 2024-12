Horngacher als Tournee-Prophet: „Ich weiß nur, dass der Koreaner Choi nicht gewinnen wird“

Die Schar der Journalisten biss sich einen Tag vor Beginn der Vierschanzentournee in Oberstdorf mal wieder die Zähne aus – an Stefan Horngacher, dem stets freundlichen, aber manchmal auch unterkühlt wirkenden Bundestrainer der deutschen Skispringer. Kampfansagen in Richtung Österreich macht der Österreicher nicht, was durch die rot-weiß-rote Brille geblickt ja auch irgendwie verständlich ist.

Thomas Weiß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Horngacher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tournee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis