Tickets für Vierschanzentournee in Oberstdorf 2024 weitgehend ausverkauft

Die Vierschanzentournee 2024/2025 wird traditionell in Oberstdorf starten. Rund 30.000 Wintersportfans werden sich das Spektakel auf der Schattenbergschanze ansehen. Wann ist die Vierschanzentournee 2024 in Oberstdorf? Gibt es noch Tickets und wie sind Zeitplan und Programm des Auftaktspringens? Hier alle Infos im Überblick.

Termin: Wann ist die Vierschanzentournee 2024 in Oberstdorf?

Die Qualifikation in Oberstorf ist am Samstag, 28.12.2024, der Wettkampf auf der Schattenbergschanze am Sonntag, 29.12.2024.

Wie ist das Programm beim Springen 2024 in Oberstdorf im Allgäu?

Der Wettkampf in Oberstdorf wird über zwei Tage ausgetragen. Am Tag vor dem ersten Wertungsspringen findet ein Training und die Qualifikation statt. Bevor es um wertvolle Punkte für die Vierschanzentournee-Wertung geht, bestreiten die Springer am Sonntag einen Probedurchgang. Die Siegerehrung wird ebenfalls am zweiten Tag durchgeführt. Im ersten Durchgang werden die 50 qualifizierten Springer in Paare aufgeteilt. Dabei tritt der Erstplatzierte aus der Qualifikation gegen den Letztplatzierten aus der Qualifikation an. Die Gewinner der 25 Duelle und die fünf punktbesten Verlierer erreichen den zweiten Durchgang. In diesem springen die dann insgesamt 30 Athleten nacheinander, der Sportler mit den meisten Punkten gewinnt das Auftaktspringen in Oberstdorf 2024.

Hier das Programm beim Auftaktspringen 2024 mit Zeitplan im Überblick.

Freitag, 27.12.2024

Nordic Park in Oberstdorf: Offizielle Eröffnung der Vierschanzentournee 2024/25 mit Präsentation der Teilnehmer

Samstag, 28.12.2024

Orlen Arena (Schattenbergschanze): Einlass

Offizielles Training

Qualifikations-Springen

Nordic Park: Rahmenprogramm

Sonntag, 29.12.2024

Orlen Arena (Schattenbergschanze): Einlass

Probedurchgang

1. Wertungsdurchgang

anschließend Finale und Siegerehrung im Stadion

Hinweis: Die Startzeiten können sich im Detail noch ändern.

Icon Galerie 42 Bilder Die Vierschanzentournee 2023/2024 läuft: Andreas Wellinger gewinnt den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

Tickets: Gibt es noch Eintrittskarten für die Vierschanzentournee 2024 in Oberstdorf?

Der Vorverkauf für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf und auch die anderen Springen hatte am 2. September 2024 begonnen.

Gerade am Auftaktort Oberstdorf ist es mittlerweile Tradition, dass es am Wettkampftag keine Karten mehr an der Tageskasse gibt. Und so wird es auch 2024 wieder sein: Mitte November waren bereits alle Tickets für den Wettbewerbstag ausverkauft. Für die Qualifikation gab es nur noch Stehplätze.

Einzeltickets kosten zwischen 10 Euro (Qualifikation, Stehplatz, ermäßigt) und 229 Euro (VIP-Glaszelt, Wettkampftag). Kinder bis einschließlich 7 Jahre sind auf den Stehplätzen frei, benötigen aber eine Kinder-Eintrittskarte (Freikarte). Alle Ticketpreise gibt es hier.

Zahlen und Fakten: Das ist die Schanze in Oberstdorf

Die Schattenbergschanze an der Orlen Arena in Oberstdorf ist seit 1953 der traditionsreiche Austragungsort für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Im Jahr 2003 wurde die Schanze neu gebaut und ihre Hillsize beträgt 137 Meter. Der Schanzenrekord liegt bei 143,5 Metern, aufgestellt durch den Norweger Sigurd Pettersen im Jahr 2003.

Wer gewann in den Vorjahren das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf?

Andreas Wellinger, der schon am Vortag die Qualifikation gewonnen hatte, sorgte als Gewinner des Auftaktspringens auf den Rängen für helle Begeisterung. Auch Wellingers Teamkollegen hatten zuvor von der Euphorie auf den Tribünen profitiert: das Oberstdorfer Doppelzimmer mit Philipp Raimund und Karl Geiger teilte sich die Plätze sechs und sieben – gerade für Raimund ein herausragendes Resultat. Den Gesamtsieg holte dann freilich jemand anderes. Wellinger scheiterte nach zwei fünften Plätzen in Innsbruck und Bischofshofen am souveränen Japaner Ryoyu Kobayashi. Die Vierschanzentournee 2022/2023 hatte der Norweger Halvor Egner Granerud gewonnen - vor Dawid Kubacki aus Polen und Anze Lanisek aus Slowenien.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf

Einwohner: 9.551 (30.06.2021)

Bürgermeister: Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage: 813 Meter ü. NHN

Fläche: 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze, Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee, Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage: www.oberstdorf.de