Gut 90 Teilnehmer nahmen an der letzten Ressort- und Bereichsleitersitzung des Organisationskomitees zur Nordischen Ski-WM in Oberstdorf teil. Das Gruppenfoto mit hochgereckten Daumen verhinderte ganz am Ende aber die Software. Bei 25 zugeschalteten Kameras war die Kapazitätsgrenze erreicht.