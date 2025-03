Playoff-Start für Stuttgart: Letzte Titelchance mit Rivers

Unter dem Eindruck des bevorstehenden Karriereendes von Ausnahmekönnerin Krystal Rivers möchte Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart seine große Titelchance ergreifen. Ein letztes Mal kämpft der Topclub mit der Starspielerin der Volleyball-Bundesliga in den kommenden Wochen um die deutsche Meisterschaft und trifft zum Playoff-Auftakt am Samstag (19.00 Uhr) auf USC Münster. Wie es nach dem großen Umbruch ab der kommenden Saison weitergehen wird, wird sich erst zeigen müssen.

«Ich denke, alle Titel, die wir in der Zeit geholt haben mit ihr zusammen, wären ohne sie so wahrscheinlich nicht möglich gewesen», sagte Stuttgarts Geschäftsführer Aurel Irion der Deutschen Presse-Agentur über die US-Amerikanerin. «Es ist uns schon bewusst, dass damit eine Ära endet, und wir dann eine neue Geschichte schreiben müssen ab der nächsten Saison. Wir haben jetzt eine Chance, deutscher Meister zu werden mit ihr. Aber ob die nächstes Jahr nicht auch da ist, das weiß ich nicht».

Kommende Saison ohne Renkema, Rivers und Kapitänin

Natürlich wolle sich der Club auch ohne seine Topspielerin oben festbeißen, so Irion. Rivers, die von Geburt an zahlreiche gesundheitliche Probleme hat, wird nach der Saison aufhören. Sie war in den vergangenen Jahren mit Sportdirektorin Kim Renkema, von der sich der Club trennte, das prägende Gesicht des Vereins.

«Ich glaube, im Moment ist es für die Volleyball-Bundesliga in Deutschland nicht möglich, Spielerinnen vom Kaliber Krystal Rivers in die Liga zu locken», sagte Irion. «Was sie bei uns alles geleistet hat, was für eine Spielerin sie ist und in der Vergangenheit war, das sucht seinesgleichen.» Auch die finnische MTV-Kapitänin Roosa Koskelo beendet nach der Saison ihre Karriere.

Am Samstag wird Rivers nach dem ersten Viertelfinale gegen Münster geehrt. Dann wollen die Stuttgarterinnen möglichst den ersten von zwei notwendigen Siegen für den Halbfinaleinzug geschafft haben. Neben dem schwäbischen Hauptrunden-Zweiten sind Schwerin (1.) und Dresden (3.) die Titelfavoriten.