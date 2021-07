Drei weitere Medaillen: So verlief der Donnerstag für Deutschlands Olympioniken

Die deutsche Olympia-Mannschaft hat in Tokio drei weitere Medaillen eingesammelt. Diesmal fehlt aber eine goldene. Die Zusammenfassung des Tages.

29.07.2021 | Stand: 17:33 Uhr

Das nächste Gold blieb für die deutsche Olympia-Mannschaft am Donnerstag in Tokio aus. Dennoch gab es durch die Ruderer Jonathan Rommelmann und Jason Osborne, die Slalomkanutin Andreas Herzog und Judoka Anna-Maria Wagner wieder Medaillenglanz für das Team D. Rommelmann und Osborne holten sich als erste deutsche Leichtgewichts-Ruderer mit Silber eine olympische Medaille. Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig gewann im Canadier Bronze. Auch Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner aus Ravensburg wurde in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm Dritte.

Für andere deutsche Sportlerinnen und Sportler erfüllten sich am sechsten Wettkampftag nicht alle Hoffnungen. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock verpasste die zweite Medaille für die deutschen Beckenschwimmer knapp. Der 23-Jährige belegte über 800 Meter Freistil den vierten Platz. Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov scheiterte beim Sprung ins Finale am Rio-Olympiasieger Ma Long aus China hauchdünn mit 3:4-Sätzen und spielt nun um Bronze.

Ruderer Oliver Zeidler nur Vierter

Ganz bitter verlief der Tag für Ruderer Oliver Zeidler. Als Gold-Kandidat im Einer angereist, wurde der 25-Jährige im Halbfinale nur Vierter. Um in den Endlauf am Freitag einzuziehen, hätte der Welt- und Europameister mindestens Dritter werden müssen.

Deutschlands Hockey-Herren müssen überraschend um den Einzug ins Viertelfinale zittern. Das DHB-Team kassierte beim 3:4 gegen Südafrika die zweite Turnier-Niederlage in Tokio und benötigt im letzten Gruppenspiel gegen den WM-Zweiten Niederlande einen Punkt, um aus eigener Kraft die K.o.-Runde zu erreichen. Für die Beachvolleyballerinnen Julia Sude und Karla Borger sind die Spiele nach der dritten Niederlage im dritten Gruppenspiel bereits vorbei.

Zverev fehlt noch ein Sieg zur Medaille

Dagegen fehlt Tennis-Star Alexander Zverev nur noch ein Sieg zur Medaille. Der Hamburger gewann gegen den Franzosen Jeremy Chardy und zog ins Halbfinale ein. Dort wartet allerdings der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic.

Alexander Zverev spielt gegen Ausnahmekönner Novak Djokovic um eine Olympia-Medaille und die Chance auf ein historisches Gold in Tokio. Bild: Swen Pförtner, dpa

Lesen Sie auch

Olympische Spiele 2021 Tokio-Team nimmt Formen an: Weitere 94 Athleten vom DOSB nominiert

Neben dem sportlichen Abschneiden stand im deutschen Team weiter der Rassismus-Eklat um Rad-Sportdirektor Patrick Moster im Mittelpunkt. Einen Tag nach seinen Äußerungen beim Einzelzeitfahren schickte der DOSB den 54-Jährigen auf die Heimreise.

Stabhochsprung-Weltmeister verpasst die Spiele

Auch Corona bleibt ein dominierendes Thema. Der amerikanische Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks verpasst nach einem Positivtest die Spiele. Kurzzeitig musste auch das gesamte Leichtathletik-Team aus Australien in die Quarantäne, da einige Athleten Kontakt zu Kendricks hatten. Alles Tests der Australier fielen negativ aus.

Parallel zu den stark steigenden Corona-Zahlen in Tokio ist auch bei den Spielen ein Tages-Höchstwert an positiven Fällen registriert worden. Insgesamt 24 weitere Personen sind im Olympia-Umfeld positiv getestet worden. So viele Fälle an einem Tag wurden seit Beginn der Erfassung am 1. Juli noch nicht verzeichnet.

Lesen Sie dazu auch: Das sagt DOSB-Chef Alfons Hörmann nach Olympia-Aus für Rad-Sportdirektor Moster