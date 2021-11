Zverev beginnt ATP Finals am Sonntagabend gegen Berrettini

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bestreitet sein erstes Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin am Sonntag.

12.11.2021 | Stand: 09:37 Uhr

Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev trifft im Abendspiel des Eröffnungstags in Turin auf den italienischen Hoffnungsträger und Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini (21.00 Uhr/Sky). Das geht aus den Ansetzungen hervor, die die ATP nach der Auslosung am Donnerstagabend bekanntgab. Der deutsche Doppelspieler Kevin Krawietz ist mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau gleich im ersten Match am Sonntag dran (11.30 Uhr).

ATP Finals erstmals in Turin

Der Einzel- und Doppelwettbewerb des Saisonfinals werden jeweils zunächst mit Gruppenspielen ausgetragen. Die besten Beiden einer Gruppe erreichen das Halbfinale. Nach den Vorjahren in London findet das Event erstmals in Turin statt.