Zverev nach Sieg gegen Krajinovic in Wien im Achtelfinale

Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Wien gewonnen. Gegen den Serben Filip Krajinovic setzte sich der Tennsiprofi mit 6:2 und 7:5 durch.

27.10.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Tennis-Profi Alexander Zverev hat mit ein wenig Mühe die erste Runde beim Turnier in Wien überstanden. Vor den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla setzte sich der Hamburger am Dienstag gegen den Serben Filip Krajinovic mit 6:2, 7:5 durch. Im zweiten Satz lag der Weltranglisten-Vierte schon mit 2:5 gegen den 40. in der Welt zurück, ehe er fünf Spiele nacheinander holte.

Im Achtelfinale der mit 1,974 Millionen Euro dotierten Veranstaltung trifft der 24-jährige Zverev auf den Australier Alex de Minaur.

