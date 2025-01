„Der Bergdoktor“ 2025: Was passierte gestern in Folge 5 von Staffel 18? Alle Infos zu „Unverzeihlich“

2008 ging das ZDF mit Staffel 1 von „Der Bergdoktor“ an den Start. 2025 läuft bereits Staffel 18 über die Bildschirme. Die Sendetermine von „Der Bergdoktor“ liegen seit Anfang Januar wie gewohnt immer donnerstagabends.

Auch in der neuen Staffel von „Der Bergdoktor“ stehen medizinische Situationen, persönliche Entscheidungen und familiäre Themen im Mittelpunkt, die vor der Kulisse des Wilden Kaisers in Tirol behandelt werden. Die Serie folgt auch weiterhin dem Konzept, alltägliche und außergewöhnliche Ereignisse in einer alpinen Umgebung zu zeigen.

In Folge 5 von Staffel 18 stürzte der Gymnasialdirektor Gero Jung aufgrund einer Schwindelattacke im Treppenhaus der Schule. Martin Gruber versorgte sein verletztes Handgelenk und bemerkte dabei auch Anzeichen von Gedächtnisstörungen. Was passierte sonst noch alles? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Sendezeit, Handlung und Darsteller der neuen „Der Bergdoktor“-Folge zusammengetragen.

„Der Bergdoktor“ 2025, gestern Folge 5: Sendezeit von „Unverzeihlich“

Wie eingangs erwähnt, findet die Übertragung von „Der Bergdoktor 2025“ wie gewohnt immer donnerstags statt. Die neuen Episoden können sowohl über das ZDF-Fernsehprogramm als auch in der ZDF-Mediathek gesehen werden. Die fünfte Folge mit dem Titel „Unverzeihlich“ wurde am Donnerstag, dem 30. Januar 2025, um 20.15 Uhr im Free-TV beim ZDF ausgestrahlt. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, die Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung oder später über die Mediathek zu streamen.

Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen von „Der Bergdoktor“ 2025:

Folge 6: Donnerstag, 6. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF : „Hoffnung“

Folge 7: Donnerstag, 20. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF : „Sternenkinder“

Folge 8: Donnerstag, 6. März 2025, 20.15 Uhr, ZDF : „Herzschmerzen“

Handlung von „Der Bergdoktor“ 2025: Was passierte gestern in Folge 5?

Der Gymnasialdirektor Gero Jung stürzte nach einer Schwindelattacke im Treppenhaus der Schule. Martin Gruber eilte zur Behandlung und bemerkte dabei auch Gedächtnisprobleme.

Unterdessen gab es bei der Patientin Josie Bachmeier ermutigende Nachrichten. Das Medikament, das sie im Rahmen einer Studie einnahm, zeigte erste positive Effekte und hielt das Cryopyrin-assoziierte periodische Syndrom (CAPS) unter Kontrolle. Eine Blutuntersuchung bestätigte die Wirksamkeit der Infusion, was der Familie Bachmeier neue Hoffnung auf ein besseres Leben mit der Autoimmunerkrankung gab. Daraufhin wollten Martin und seine Verlobte Karin versuchen, optimistischer in die Zukunft zu sehen.

Der Patient Gero Jung bereitete Martin Gruber jedoch Sorgen. Nachdem der Patient erneut zusammengebrochen war, veranlasste Martin eine weiterführende Untersuchung. Bei Gero Jung war vor drei Jahren bei einem Segelunfall seine Frau Vivienne ums Leben gekommen. Wegen ungelöster Trauer hatte er seitdem auch keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn Elias, der ebenfalls am Gymnasium unterrichtet. Bis heute hatte Gero den Verlust nicht richtig verarbeitet und schob die Trauer immer noch beiseite.

Ein CT lieferte schließlich einen klaren Befund: Gero Jung litt an einem Normaldruckhydrozephalus, einer Störung des Hirninnendrucks. Die Erkrankung kann durch eine Operation behandelt werden. Überraschenderweise lehnte Gero jedoch die empfohlene OP ab, was sowohl Elias als auch Martin völlig überraschte.

Schauspielerinnen und Schauspieler von „Der Bergdoktor“: Das ist die Besetzung in Folge 5 der 18. Staffel

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

Heiko Ruprecht als Hans Gruber

Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber

Ronja Forcher als Lilli Gruber

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler

Natalie O‘Hara als Susanne Dreiseitl

Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich

Annika Ernst als Dr. Angelika Rüdiger

Hilde Dalik als Karin Bachmeier

Barbara Lanz als Caro Pflüger

Wolfram Berger als Rolf Pflüger

Frédéric Brossier als David Kästner

Ylvi Unertl als Sophia Gruber

Lieselotte Voß als Josephine Bachmeier

Harry Blank als Gero Jung

Maximilian Klas als Elias Jung

Barbara Prakopenka als Anna Bregent

Elisabeth von Koch als Vivienne Jung

Paulina Morisse als Frau Haas

Luisa Flebbe als Yuna

Laurenz Haider als Nico

Rudi Wanner als Florian